إطلالات نسرين طافش جريئة في صيف 2019

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - في الصيف تصبح الاطلالات واختيارات الأزياء جريئة بشكل تلقائي، حيث إنّ ملابس الصيف تتمحور بشكل أساسي حول الفساتين والتنانير القصيرة والشورت، والألوان الحيوية والأقمشة الخفيفة المرهفة، وفي صيف 2019 شاهدنا نسرين طافش وقد نسقت اطلالات جريئة ولافتة، اعتمدتها في رحلاتها في الإجازة كما في مختلف المناسبات الرسمية منها والكاجوال على حدّ سواء، وقد اختارت بشكل أساسي الفساتين القصيرة والماكسي، كما اطلالات في الشورت أو التنانير، وقد جمعنا بالصور أبرز هذه الاطلالات شاهديها وأخبرينا رأيك ِبها.



لوك كاجوال اعتمدته نسرين طافش في الشورت

نسرين طافش في تنسيق شبابي في الشورت





مؤخرًا شاهدنا نسرين طافش وقد نسقت اطلالة كاجوال لمشوار صباحي، اختارت فيها شورت قصيرًا من الجينز، مع سويتشرت قطنية باللون الزهري الفاتح، وقد أكملت اللوك بحذاء رياضي باللون الأبيض، وشنطة يد كبيرة من غوتشي Gucci ونظارات شمسية مع عدسات المرايا اللامعة.





فستان ميدي من الحرير اختارته نسرين طافش

فستان ميدي باللون البرتقالي اعتمدته نسرين طافش





فساتين الحرير إحدى أبرز صيحات الموضة هذا الموسم، وقد شاهدنا نسرين طافش هذا الصيف، وقد اختارت فستانًا من الحرير لاطلالة لافتة، قصته ناعمة من دون أكمام مع فتحة على الساق باللون البرتقالي الغني، وقد نسقت معه حذاءً بكعب عالٍ من الجلد باللون البني.





فستان أحمر أوف شولدرز اعتمدته نسرين طافش

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نسرين طافش في فستان أحمر اوف شولدرز



الفساتين الأوف شولدرز مازالت رائجة جدًّا، وأيضًا مازالت كثيرات من النجمات يعتمدنها في مختلف المناسبات، مثل نسرين طافش التي اختارت مؤخرًا فستان أوف شولدرز من زينة زكي، بقصة ضيقة محددة الخصر ومزينة بالكشكش، وقد نسقت معه صندلًا بكعب عالٍ باللون الأسود، وسوارًا ماسيًّا لافتًا.



شاهدي اطلالات نسرين طافش الجريئة في صيف 2019.