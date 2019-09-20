إطلالات على طريقة نجود الرميحي..ستعجبك الخيارات

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - نجود الرميحي ناشطة وعارضة أزياء وإعلامية، إضافةً إلى أنها رائدة أعمال بارزة مهتمة بمجال الموضة، ومؤثرة في مجال التواصل الاجتماعي في المملكة العربية السعودية، بدأت شركتها الخاصة في عام 2017 للأحداث والمعارض والتسويق الرقمي، وخلال الفترة الماضية جذب محتواها النساءَ من دول مجلس التعاون الخليجي، والمملكة العربية السعودية بشكل رئيسي، حيث تدور مشاركاتها على وسائل التواصل الاجتماعي، حول أسلوب حياتها وأزيائها المتنوعة وأحداثها اليومية، وما يخصُّ الأمومة، الأمر الذي جعلها محطَّ أنظار الكثير من النساء اللواتي يرغبن في اتّباع أسلوبها الأنيق المتجدد، الذي تنسقه وفقَ أحدث خطوط الموضة العالمية بامتياز؛ كونها تقضي الكثير من الوقت في لندن.

تأنقي على طريقة نجود الرميحي





لاطلالة يومية تألقت ببنطال أسود ضيق وجاكيت رسمي باللون الفوشيا، وارتدت "تيشيرت" باللون الزهري مع بنطال أسود، وربطت جاكيت جلد أسود على خصرها، وظهرت بمعطف طويل مصنوع من الجلد مُزين بقماش كاروهات وحذاء بوت أسود، وتجملت بتنورة واسعة مصممة بكسرات وخطوط ملونة، وقميص أبيض بحزام أسود عريض، واختارت "تيشيرت" وبنطالًا واسعًا باللون السكري مع حذاء رياضي.

تأنقي على طريقة نجود الرميحي



وأطلت بتنورة واسعة مزينة بأوراق شجر وزهور مع تيشيرت أبيض، وتزينت بفستان مصمم بطبقات باللون الأبيض ومُزين بزهور، كما تألقت بتنورة بتصميم طبقات متتالية وتيشيرت أبيض، وبنطال جينز وتيشيرت أبيض مع قميص أزرق.



وعن الأزياء الرسمية نسقت قميصًا أبيض مع بنطال واسع باللون الأبيض مُزين بحزام بُنّي، وحذاء مميز مصنوع من جلد الثعبان، وتميزت ببنطال أسود وقميص أبيض بأكمام قصيرة من علامة شانيل، وارتدت بنطالًا أسودَ واسعًا مزينًا بغُرَز مميزة مع قميص أبيض رسمي، وتجملت ببنطال أبيض ضيق وجاكيت رسمي بيج مع حقيبة حمراء لكسر اللون، وظهرت ببنطال رمادي وجاكيت كاروهات مزين بحزام أسود وعلى الأطراف.

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تأنقي على طريقة نجود الرميحي





في حين تألقت بأزياء أكثر أنوثة وعصرية، منها فستان قصير سكري وجاكيت رسمي أسود، وفي اطلالة مشابهة ظهرت بجاكيت رسمي مع فستان أسود مزين بزهور، وفستان جينز طويل وضيق، مزين بأزرار ضخمة وجيوب وأكملت اطلالتها بربطة شعر حمراء وحذاء أصفر، واختارت فستانًا زهريًّا واسعًا بقصَّة رقبة مميزة، ونسقت سترة صوفية مع فستان أخضر وحذاء بكعب، وتزينت بفستان أسود قصير بطبعات بيضاء وجاكيت أسود رسمي.

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