كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - لقد بات الأيلاينر من أساسيات غالبية أساليب المكياج التي تعتمدها النساء، حيث يتم استخدامه بألوان وطرق مختلفة تعمل على إبراز العين بطريقة عصرية وحيوية. ويُعد الأيلاينر ذو الألوان الجريئة موضة المكياج الأبرز لموسم ربيع وصيف 2020.

وفي ما يلي، سنقدم لك صور أيلاينر بألوان جريئة موضة مكياج 2020.



النيون الزهري

إن كنت من متابعات صيحات المكياج الجديدة، فلا بد أنك اعتمدت في إحدى إطلالاتك المكياج النيون، وستبقى موضة النيون رائجة خلال موسم ربيع 2020، متمثلة بالأيلاينر النيون الزهري الذي يحدد العين بطريقة جريئة، حيث يتم تطبيقه على طول خط الرموش العلوية ممتداً بطريقة مجنحة الى خارج العين.

أيلاينر نيون زهري



الأصفر

سيكون الأيلاينر الأصفر الجريء إحدى أبرز صيحات المكياج لعام 2020، بدليل ظهوره بكثرة على منصات العروض العالمية لموسم ربيع وصيف 2020. فإذا كنت من محبات الأيلاينر الجريء، قومي برسم خط أيلاينر رفيع باللون الأصفر على طول خط الرمش العلوي.

أيلاينر أصفر



الأسود

الأيلاينر الأسود الذي يحدد العين بطريقة جريئة وقوية، سيكون موضة رائجة خلال 2020، وهو أحد أساليب المكياج القوية، حيث يتم تحديد كامل العين بالأيلاينر الأسود العريض بأسلوب عيون القطة.



أيلاينر أسود جريء

الأبيض البراق

تتعدد رسمات وألوان الأيلاينر التي ستكون رائجة في 2020، بما فيها الأيلاينر الأبيض البراق، الذي يتم استخدامه فوق العين بطريقة خارجة عن المألوف، بحيث يُطبق على كسرة الجفن العلوي. ولإطلالة جريئة، بإمكانك استخدام ظل العين باللون الأصفر القوي، مما يمنحك إطلالة في غاية العصرية والتميز.

أيلاينر أبيض براق



الأيلانير الأزرق الداكن

سيكون الأيلاينر الأزرق الداكن إحدى صيحات المكياج التي ستحتل حيزاً كبيراً في عالم المكياج خلال عام 2020. وبالإمكان اعتماده بطرق مختلفة، فإما يتم به تحديد خط الرموش العلوية بطريقة ناعمة، أو يتم اعتماده على كسرة الجفن العلوي لإطلالة مميزة وعصرية.

أيلاينر ازرق داكن



الأيلاينر الأحمر

إذا كنت من مواكبات الموضة، لا بد أنك أصبحت على علم بأن اللون الأحمر هو أحد أبرز الألوان التي ستكون رائجة في عالم المكياج في عام 2020، وتحديداً الأيلاينر الأحمر، الذي يحدد كامل العين بطريقة دائرية جريئة جداً وخارجة عن المألوف.

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