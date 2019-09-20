ماسك للوجه لفصل الخريف 

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - تعرفي إلى ماسك العناية بالبشرة وكامل الوجه بعد نهاية فصل الصيف وحلول موسم الخريف.

قناع الأفوكادو

قناع الأفوكادو



اهرسي حبة أفوكادو صغيرة وطازجة، ثم أضيفي إليها ملعقة صغيرة من العسل النقي وبعض القطرات من عصير الليمون الطازج، ثم وزعي القناع على كامل البشرة واتركيه لمدة 20 دقيقة ثم اشطفيه بالماء الفاتر ثم البارد، ولا تستخدمي الماء الساخن على البشرة فهو مضر بها.



قناع الجزر والبرتقال

جربي قناع الجزر والبرتقال



اهرسي حبة جزر مسلوقة جيدًا، ثم ابرشي عليها قشر حبة برتقال ناعم، واعصري عليها القليل من عصير البرتقال، وأضيفي إليها ملعقة صغيرة من العسل، واخلطي القناع جيدًا ثم وزعيه على كامل البشرة لمدة 15 دقيقة، ثم افركي برفق بشرتكِ وتخلصي من بقايا القناع بالماء بالبارد.



قناع الشوفان واليقطين

قناع الشوفان واليقطين



اخلطي مسحوق الشوفان الجاف مع قطعة من القرع البرتقالي المسلوق، وملقعة من الحليب المجفف، لتحصلي على عجينة لينة يمكنكِ تليينها أكثر مع الحليب، لتبدو متماسكة القوام ثم وزعيها على كامل البشرة المبللة، وتُترك لمدة 20 دقيقة ثم تُشطف بالماء الدافىء والبارد.

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قناع العسل والزبادي

جربي قناع العسل والزبادي



للبشرة الدهنية، يمكنكِ الاستعانة بخليط اليوغرت مع العسل النقي، للتخلص من البثور وندبات حب الشباب، ونظافة البشرة ومنحها النضارة والحيوية، مع أهمية تكرار القناع كل يوم للحصول على النتيجة المرجوة.



تساعد هذه الأقنعة على التخلص من الخلايا الميتة في موسم الخريف، والحفاظ على ملمس البشرة الناعم واللين والمشرق، ويمكنكِ اعتمادها مرتين في الأسبوع أو كلما احتاجت بشرتكِ لدعم خارجي لتعزيز مظهرها المشرق والمرطب، بعيدًا عن أعراض الجفاف والتشقق في موسمي الخريف والشتاء.



نصائح للعناية بالبشرة في فصل الخريف

نصائح للعناية بالبشرة في فصل الخريف



مع قدوم فصل الخريف اِحمي بشرتكِ من الجفاف، واحرصي على العناية الفائقة بها كي لا تتعرض للتشقق والبهتان:

• قشّري بشرتكِ بانتظام للتخلص من طبقات الجلد الميت، ومنع تكاثرها على السطح، لأنها تسبب الجفاف والملمس الخشن، واختاري نوع المقشر المناسب للبشرة.

• رطبي بشرتكِ في فصل الخريف بكريم مناسب لحمايتها من العوامل الخارجية التي تسبب الجفاف والتقصف.

• استعيني برذاذ الماء للحفاظ على ليونة البشرة وانتعاشها على مدار اليوم كله، ولمنع تشققها، اختاري نوعيات رذاذ الماء التي تحتوي على خلاصات مليّنة ومرطبة، مثل الألوفيرا والخالية من الدهون وطبقيها على البشرة قبل وبعد المكياج لتجنب جفاف البشرة.

• احرصي على تطبيق كريم الوقاية من الشمس في فصل الخريف، وإذا كنتِ تعتقدين أنكِ لا تحتاجينه في موسم الخريف، فأنتِ على خطأ، فلا بد من وقاية البشرة من أضرار الأشعة فوق البنفسجية، التي تجتاح الغيوم وتطال البشرة، وتُلحق بها التجاعيد والتبقع والجفاف على مدار السنة كلها.

• طبقي الماسكات المنزلية المرطبة بعمق للبشرة، واختاري محتوياتها وفقًا لما يتناسب مع احتياجات بشرتكِ لمنع جفافها وتعرّضها للتلف.

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