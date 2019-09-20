خلطات لتجاعيد الوجه..سهلة وفعالة

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - لكل من تعاني ترهّلًا ببشرة الوجه، وتبحث عن خلطات طبيعية منزلية التحضير لاستهداف تلك التجاعيد المبكّرة، وخطوط الشيخوخة التي تغزو منطقة محيط العينين، بعيدًا عن حقن البوتكس وعلاجات التقشير الكيميائي المكلفة، في ما يلي نمدّكِ بأجمل الوصفات وأكثرها فاعلية في شدّ البشرة والتخلص من مظهر تجاعيد الوجه، ومسح الخطوط العميقة والخفيفة.



قد تتعرض البشرة للتجاعيد بسبب عوامل كثيرة، أبرزها التعرض المفرط لأشعة الشمس من دون تأمين الوقاية الكافية لصدّ تلك الأشعة فوق البنفسجية المضرة بالبشرة، ما يحرض من نشاط الشوارد الحرة المسببة للتجاعيد المبكّرة وتسريع عملية الشيخوخة، وظهور البقع والكلف. لذا فإنّ مدّ البشرة بعلاجات طبيعية غنية بمضادات الأكسدة، يعزز كثيرًا من تحفيز إنتاج المزيد من الكولاجين المحارب لتلك الشوارد الحرة المسببة للشيخوخة، وبالتالي تنعيم ملمس البشرة بخاصة مع استخدام الخلطات وكريمات الرتينول المجددة للبشرة والمحاربة للتجاعيد بمختلف أنواعها.



إليكِ أجمل وأكثر الخلطات الطبيعية فاعلية في مهاجمة التجاعيد ومحو آثارها على البشرة



خلطة الزبادي والعسل والموز

خلطة الزبادي والعسل والموز



اخلطي مقدار ملعقة كبيرة من الزبادي مع ملعقة من العسل النقي ونصف حبة موز طازجة جدًّا مهروسة، ويضاف إليها القليل من عصير البرتقال، وتُخلط المكونات جيدًا ثم توزع على كامل بشرة الوجه والرقبة واليدين، مع ضرورة الاسترخاء لمدة 15 دقيقة، لأنّ ذلك يعزز من طرد التوتر، وبالتالي التسريع من مفعول مكونات القناع على البشرة.

كرري القناع مرة في كل يوم وستنعمين بـ بشرة أكثر شبابًا وقوةً يومًا بعد يوم.



خلطة بياض البيض والليمون وفيتامين E

خلطة بياض البيض والليمون وفيتامين E



يساعد عصير الليمون كثيرًا على شد الوجه والتخلص من البقع والهالات السوداء، وإعادة تكوين الكولاجين، كما يعزز بياض البيض من شد البشرة بشكل ملحوظ وواضح. فقط اخلطي بياض بيضة كاملة مع عصير ملعقة كبيرة من الليمون وكبسولتين من فيتامينE، ثم وزعي القناع على بشرتكِ لمدة 10 دقائق، وبعد غسله بالماء الفاتر والبارد، رطبي بشرتكِ كالمعتاد وكرري القناع مرتين في الأسبوع للحصول على النتائج المرجوة في خلال شهرين فقط.

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قناع الأفوكادو مع الحلبة

قناع الأفوكادو مع الحلبة



يحتوي الأفوكادو على زيوت طبيعية مقوية ومنشطة للبشرة ومحفزة لإنتاج المزيد من الكولاجين، لتجديد الخلايا. فقط اهرسي نصف حبة أفوكادو وأضيفي إليها القليل من العسل النقي مع ملعقة صغيرة من الحلبة المطحونة، التي ثبت علميًّا أنها فعالة في محاربة علامات التقدم في السن، وامسحي بها على كامل بشرتِك. اتركي القناع لمدة 20 دقيقة، حيث تشعرين بنعومة البشرة وتلاشي الخطوط الرقيقة والعميقة مرة تلو الأخرى. ويمكنكِ تكرار هذا الماسك مرتين إلى 3 مرات في الأسبوع للحصول على نتائج سريعة.



واظبي على هذه الخلطات الطبيعية لشد بشرة الوجه ومهاجمة التجاعيد، مع أهمية شرب المزيد من الماء، وعدم التعرض لأشعة الشمس، والحرص على تناول وجبات غذائية غنية بالبروتين والمعادن والفيتامينات، وتجنب الأطعمة الدهنية والغنية بالسكر والمواد الحافظة والمكررة، ولا تنسي أهمية الرياضة التي تسمح بضخّ الخلايا بكميات وفيرة من الأكسجين، ما يسرع من تجديد الخلايا وإنعاش البشرة وشدها، والحصول على بشرة تنبض بالشباب والحيوية بعيدًا عن هاجس العمليات التجميلية المرعبة والمخيفة والمهددة لجمالكِ الطبيعي.

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