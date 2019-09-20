كيف تختارين لون المناكير المناسب؟

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 07:38 مساءً - بغض النظر عما هو رائج أو غير رائج، يبقى اختيار لون المناكير المناسب لإطلالتك مرتبطاً ببعض المعايير والقواعد. فهناك لوحة غنيّة من الألوان التي قدّمتها العلامات التجارية في مجموعات المناكير لموسم خريف وشتاء 2019-2020، ولكن يبقى أن تختاري اللون والدرجة المناسبة لإطلالتك.



1. لون النيود

لون النيود



تعتبر درجة النيود من الألوان التي تليق بكل الإطلالات والمناسبات. يسهل تنسيقه مع أي مكياج وأي ملابس، وهو يحمل درجات متنوعة منها، البيج الفاتح القريب من الدرجات الشفافة، البيج المصفر، البيج الداكن، البيج الزهري.. وغيرها من الدرجات. إذا كانت بشرتك داكنة اختاري النيود القريب من اللون المشمشي. أما إذا كانت بشرتك بيضاء فأنت محظوظة باختيار الدرجة التي ترغبين فيها من هذا اللون.



2. الأحمر المرجاني

الأحمر المرجاني

الألوان التي تناسب فصل الصيف وأجوائه المنشعة، لذا نراه بإطلالات نادرة في الشتاء. على بشرة صافية، لا خيار أفضل من اللون الأحمر المرجاني لتسليط الضوء عليها. أما البشرة الباهتة، فتحتاج إلى درجة الأحمر البرتقالي للحصول على مظهر مشرق.



3. ألوان الشتاء

ألوان الشتاء



خلال فصل الشتاء تكون الخيارات متّجهة أكثر إلى الدرجات الداكنة. فعلى سبيل المثال، يعتبر اللون الأحمر الداكن أو ما يعرف بالأحمر المسودّ Le Rouge Noir من أكثر الألوان المعتمدة في إطلالات الشتاء خاصة على بشرة فاتحة، وهو يناسب كل من تبحث عن إطلالة كلاسيكية إنما لافتة وجريئة في الوقت نفسه. أما صاحبات البشرة الداكنة فبإمكانهن أن يكنّ أكثر جرأة من خلال اعتماد مناكير باللون البنفسجي الداكن، يزيد إطلالاتهن رومانسية ويلفت الأنظار إليهنّ.

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4. الألوان المحايدة

الألوان المحايدة



إذا كنت من اللواتي يتلقينَ الكثير من الدعوات للمشاركة في مناسبات رسمية، فأنت بلا شك تحتاجين إلى خيارات تعزّز أناقتك، بعيدا من التكلّف والمبالغة. لذلك، ننصحك باختيار مناكير بدرجات محايدة فهو خيار آمن خصوصا إذا كان لديك غداء عمل أو مقابلة رسمية. بإمكانك أن تختاري اللون الرمادي أو الأبيض أو البيج... للحفاظ على هدوء إطلالتك ورصانتها.



5. ألوان الحفلات

ألوان الحفلات



كما يدلّ اسمها، تحتاج هذه المناسبات إلى إطلالة لافتة وصاخبة في بعض الأحيان. فالاحتفالات تفرض عليك خيارات فريدة وجريئة، لا تعتمدينها عادة في الأيام العادية. من درجات الأحمر والفوشيا والبنفسجي والأسود... ولمسات البريق والكريستال التي تزيّن الأظافر، هذه هي الخيارات المناسبة لسهراتك.

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