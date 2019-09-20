هنا شيحة تتعرض لموقف محرج بسبب فستانها: صبا مبارك أنقذتني

تحدثت الفنانة هنا شيحة، عن تعرضها لـ"موقف محرج" بحسب وصفها، في اليوم الأول من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي مساء أمس.

وقالت "هنا"، عبر حسابها الرسمي على "إنستجرام": "إمبارح كانت الدورة الثالثة لمهرجان الجونة.. مش عايزة أقول تفاصيل كتير، بس فستان الافتتاح موصلش ومكنتش هحضر.. بصراحة لقيت كل أصحابي بيحاولوا يساعدوني، ويدورولي على فستان بديل في آخر لحظة".

ووجهت الفنانة الشكر لمصمم الأزياء مهند كوجاك، الذي أحضر إليها فستانا، رغم انشغاله بتجهيز أزياء بعض الفنانات، إلا أن مقياس الملابس كان غير مناسب، مضيفة: "صبا مبارك صديقتي، اللي بجد أقدر أقول بميت راجل وجدعة جدا، قالت للستاليست ياسمين عيسى تتصرفلي، وبجد أنقذتني إمبارح.. شكرًا".

وأطلت الفنانة الشابة بفستان أسود طويل، والذي تميز بأنه بدون أكتاف، ومزود بحزام متوسط الحجم أعلى الخصر، ومزين بـ"ريش" قاتم اللون.

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هنا شيحة لـ"الوطن": "محددتش هلبس إيه في الافتتاح"

وقبل ساعات من افتتاح "الجونة"، قالت شيحة لـ"الوطن": "مانمتش من إمبارح بسبب مهرجان الجونة، ومتحمسة جدًا للدورة دي"، مضيفة أنها لم تستقر حتى الآن على الإطلالة، التي تظهر بها خلال حفل افتتاح المهرجان، متابعة: "قدامي كذا فستان بتصميمات مختلفة، بس لسه مقررتش".

وأشارت إلى أنّها لم تنسق مع شقيقتها الفنانة حلا شيحة الأزياء التي يرتديانها معا، متابعة: "كل واحدة هتلبس حاجة على ذوقها، واللي تريحها".

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء أمس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك في المهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

ولاقى النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.