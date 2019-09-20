الامارات | "الجونة السينمائي" ينطلق في دورته الـ3 وسط أغاني وتكريمات

شكرا لقرائتكم خبر عن "الجونة السينمائي" ينطلق في دورته الـ3 وسط أغاني وتكريمات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح -



في الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي الذي افتتح أمس بأجواء مليئة بالأغاني والتكريمات في حضرة نجوم من كل العالم، احتفى المهرجان بالممثل الكندي من أصل مصري مينا مسعود الذي لعب دور علاء الدين في الفيلم الهوليودي علاء الدين للمخرج غاي ريتشي.

ومن الواضح أن حضور أغنية خاصة للمهرجان بات تقليدا مرتبطا ببرنامج الجونة السينمائي، فمن ينسى أغنية "تلات دقات" التي أداها المغني أبو إلى جانب كوكبة من الفنانين العرب على رأسهم الممثلة يسرا وتم إنتاجها خلال الدورة الأولى من المهرجان و في الدورة الثانية ظهرت أغنية "العالم جونا" وفي هذه الدورة قام الممثل الكوميدي أمام حسني بتقديم أغنية تحت عنوان "ببساطة سيما".

الأجواء بدأت من السجادة الحمراء التي شهدت توافد العديد من نجوم مصر والوطن العربي، حيث حرص مؤسس مهرجان الجونة السينمائي المهندس نجيب ساويرس، ومؤسس مدينة الجونة السياحية والراعي الرسمي لمهرجان الجونة السينمائي المهندس سميح ساويرس والرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة اوراسكم للتنمية مصر المهندس خالد بشارة والرئيس التنفيذي والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة السينمائي عمرو منسي ومدير مهرجان الجونة السينمائي إنتشال التميمي ورئيس العمليات والمؤسس المشارك لمهرجان الجونة الفنانة بشرى رزة والمدير الفني امير رمسيس على التواجد منذ اللحظات الاولى لبدء توافد الحضور على السجادة الحمراء.

وشهدت السجادة الحمراء حضور نجوم الفن مثل ليلى علوي وداليا البحيري ورانيا يوسف وشيري عادل واحمد الفيشاوي وزوجته وخالد سليم وزوجته وكنده علوش وعمرو يوسف و لمخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر والدكتور اشرف زكي وزوجته الفنانةروجينا والمطرب ابو وزوجته ورانيا يوسف ودرة وبشرى وامينة خليل واحمد داوود وزوجته علا رشدي وهاني رمزي ونيكولا معوض ونيكول سابا وغيرهم.

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وقال مدير مهرجان الجونة انتشال التميمي، إن الدورة الثالثة من مهرجان الجونة تحمل الكثير من الطموحات والأهداف وإن كل يوم من التسعة أيام هي مدة المهرجان تحمل الكثير من المتعة من خلال تقديم الأفلام في مسابقاته الثلاثة هي أبرز إنتاجات السينما العالمية والحاصلة على جوائز من كان وبرلين وفينسيا ولوكارنو وغيرها.

وأكد التميمى أن نجاح منصة الجونة لم يكن ممكنًا إلا بدعم العديد من الجهات التي وجه لها الشكر إضافة إلى أن المهرجان يشمل فعاليات حفل موسيقى بمشاركة 70 عازف بقيادة المايسترو أحمد الصعيدي والاحتفال بمئوية إحسان عبد القدوس بتقديم مقتنياته لأول مرة.

من جانبها أعلنت الممثلة منى زكي من خلال حفل الافتتاح عن اتفاقية من نوع خاص بين مهرجان الجونة واليونيسف وبذلك باعتبارها سفيرة لليونيسيف وهي الاتفاقية التي تستمر لمدة 5 سنوات، مؤكدة أن الاتفاقية هدفها مناقشة قضايا الأطفال من خلال مهرجان داعم للقضايا الإنسانية منذ دورته الأولى.

ومنح الممثل الكندي مينا مسعود، الفنانة المغربية نسرين الراضى جائزة مؤسسته الخيرية "EDA" ، وهي مؤسسة خيرية غير هادفة للربح، تهدف لمساعدة الفنانين من جنسيات مختلفة، وذلك عن فيلمها "آدم"، والذي يحكي قصة ثلاث سيدات من شمال أفريقيا.



وقال مسعود أن هذه الجائزة تم تصميمها لتكريم الفنانين من الجنسيات المختلفة، وأنه سعد هذا العام بمشاهدة العديد من الأفلام المختلفة من كافة الثقافات، وتأثر بكل ما شاهده مؤكدا أنه وقع في غرام فيلم "أدم"، لانه يروي قصة للعديد من الاجيال من خلال ثلاثة سيدات من شمال افريقا غير عاديات لديهن قوة والتزام ذكرته بوالدته واخواته وبالطريقة التي تربى عليها.

وشهد حفل الافتتاح منح جائزة الإنجاز الإبداعي للمخرجة الفلسطينية مي مصري وقدم لها الجائزة المخرج الفلسطيني هاني ابو اسعد، فيما صعد أعضاء لجان تحكيم المهرجان على المسرح وهم رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الروائية الطويلة المخرج المصرى خيرى بشارة، و المخرجة والمنتجة الفلسطينية مي مصري ، وناشين مودلي مدير مهرجان سيدنى السينمائي، ورسول بوكاتي مهندس الصوت الأكثر شهرة في آسيا والحائز على جائزة الأوسكار لأفضل إنجاز فى ميكساج الصوت، و الناقد السينمائي الروسي ستاس تيركين والمدير الفني لمهرجان دفيجنيي الوطني ومهرجان ستريلكا السينمائي، اضافة إلى رئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام الوثائقية المخرج والمنتج والممثل السنغالي موسى توريه مؤسس مهرجان "موسى إنفايت" السينمائي في السنغال، والمخرجة والمنتجة آن أجيون، ولودميلا تشفيكوفا، التي عملت مبرمجة في مهرجان روتردام السينمائي الدولي لمدة 15 عامًا، وطلال ديركي المخرج والمنتج السينمائي السوري الذي ترشح لجائزة الأوسكار في عام 2019، ومصممة الأزياء المصرية ناهد نصر الله، ورئيس لجنة تحكيم مسابقة الأفلام القصيرة المخرج المصري مروان حامد، والمخرجة والمصورة السينمائية الكولومبية البلجيكية خوانيتا أونزاجا، ومدير مهرجان تامبيري السينمائي يوكا بيكا لاكسو، والمخرج والمنتج والكاتب السينمائي العراقي محمد الدراجي، الذي مثلت أفلامه أكثر من مرة دولة العراق في جوائز "الأوسكار" والممثلة التونسية درة زروق، واختتم حفل افتتاح مهرجان الجونة بعرض لفرقة مياس.