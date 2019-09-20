علا رشدي تسخر من فستانها في مهرجان الجونة بصورة كارتون

نشرت منذ قليل، الفنانة علا رشدي، صور كرتونية تشبه إطلالتها خلال حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي أمس، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وعلقت علا على الصورة، قائلة :"أنا لو كنت قاصدة مكنتش هطلع شبها كدة".

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وخطف الفنان أحمد داوود، وزوجته الفنانة علا رشدي، الأنظار، في حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، إذ قدما فقرة رقص استعراضية ساخرة، على السجادة الحمراء.

وظهرت "علا" بإطلالة مميزة، حيث ارتدت فستانا أحمر، ووجهت رسالة للمصورين، بقولها: "دي فتحة فستاني.. صوروها"، حيث حرصت على التقاط مجموعة من الصور التذكارية على السجادة الحمراء، بصحبة زوجها.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، وتمتد حتى 27 سبتمبر الجاري.