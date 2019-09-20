بسمة وهبة تتحدث عن والدتها: أغلى الناس

شاركت الإعلامية بسمة وهبة، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة لها مع والديها عبرت من خلالها عن حبها لهما وصداقتهما المشتركة.

"مين هو الوليف" السؤال الذي كان بداية ما نشرته "وهبة" عبر حسابها، لتعبر عن صداقتها القوية مع والديها، فتقول: "الشخص اللي بتأنس لوجوده، تألفه وتتآلف معاه.. كل بنت بتحلم تقابل الشريك اللي يمشي معاها الطريق، الطريق بكل ما فيه من لحظات صعبة ولحظات حلوة.. فضلت على طول بحلم بالوليف، اللي شوفت قيمته ومعناه في علاقة أقرب وأغلى الناس".

وتابعت "وهبة" في منشورها: "والدي ووالدتي اللي في كل خطوة كنت بشوف فيهم معنى العلاقة الحقيقية اللي بتجمع ما بين اتنين متجوزين، بعد ما بنعدي مرحلة الحب والبدايات، لنصفين بيكونوا واحد بجد.. بعصبيتهم وخناقهم.. بـ"عايز تاكل ايه انهارده ؟".. "مش عارف".. "أنت لازم تتعبني".. "يا ستي وأنا مالي اعملي اللي انتِ عايزاه" !!الحوار التقليدي اللي عمره ما بيبقى قديم ولا عمره بيكون "تقيل".

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واستطردت الإعلامية في منشورها: "باحتياجهم لبعض اللي ممكن حتى ما يتقالش بصوت عالي، بس بمجرد نظرة عين، أو كلمة ليها معنى.. بالسن اللي له حكمه.. وبوقفتهم دايمًا جنب بعض حتى وهما مش قادرين.. بنظرة حنان ساعة المرض.. بطبطبه على الكتف لحظة الخسارة.. بدمعة نازلة من خوف وقلق.. كل ما سبق هو معنى لكلمة "الوليف".. كل ما سبق هو معنى لأجمل رحلة ممكن يعيشها اتنين مع بعض.. على نفس الطريق طول الطريق بأحزانه قبل أفراحه.. ويا بخت من له "وليف"! ربنا يخليكم ليا يا أغلى الناس.. يا أعز الناس ويخليكم لبعض".

وكانت الإعلامية بسمة وهبة تعرضت لأزمة، إذ توقف برنامجها "شيخ الحارة" خلال شهر رمضان الماضي، بعد الحلقة المثيرة بالجدل التي استضافت خلالها ياسمين الخطيب، ما أدى إلى تقديم استقالتها من قناة "القاهرة والناس".