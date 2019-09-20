فتاة روسية تفقد حياتها بسبب هاتفها

اشتعلت مواقع التواصل الروسية في الفترة الأخيرة، بقصة شابة لقت مصرعها لولعها بهاتفها الذكي.
وذكر موقع روسيا اليوم، أن فتاة تدعى يفجينيا شولياتفا، تبلغ من العمر 26 عاما، من سكان مدينة كيروف الروسية، لقت مصرعها بعد تعرضها بصعقة في حمام منزلها.
وجاءت المؤشرات الأولى للتحقيقات، أن الفتاة كانت تستخدم هاتفها الذكي أثناء توصيله بالشاحن الكهربي خلال استحمامها.
وأوضحت عائلة الفتاة أنها كانت مغرمة بتصوير الحيوانات والأطفال، لذا كان هاتفها يلازمها في كل مكان، وتنشر من خلاله صورها على مواقع التواصل الاجتماعي.
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