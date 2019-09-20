"نفس التصميم واللون".. إطلالات متشابهة لنجمات مهرجان الجونة

تشابه كبير فرض نفسه على فساتين النجمات، في حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة، أمس، فبعضهن ارتدين نفس التصميم مع اختلاف الألوان أو نفس درجة اللون باختلاف شكل التصميم، وهو ما ظهر واضحًا في إطلالة منى زكي ونور وأمينة خليل على سبيل المثال، حيث ارتدت جميعهن فساتين بيج مع وجود ريش في منطقة الصدر .

لم يكن الثلاثي فقط اللاتي تشابهن في الإطلالات فحسب، بل هناك ثلاثي أخر تشابهن أيضًا في لون الفستان وهن الفنانات ياسمين صبري وكارمن بصيص ومي الغيطي، حيث ظهرن بالون الأخضر بدرجاته.

أما الفستان المنفوش، فظهرت به كل من الفنانات بشرى وميس حمدان ودرة.

كما ظهر الفستان ذو الطبقات بداية من منطقة الخصر وحتى الأسفل واللامع من أعلى، مع سارة التونسي وريهام عبدالغفور.

Advertisements

التشابه لم يقتصر على الإطلالات فحسب، بل في الحزن كذلك، فظهرت النجمتان يسرا ومها أبو عوف للمرة الأولى عقب وفاة والدة الأولى وشقيق الثانية بدرجة لون واحدة وهي الأسود الداكن.

وأخيرًا ظهرت النجمتان السوريتان فايا يونان وأورى جودة بالإطلالة نفسها، مع اختلاف درجة الفستان بين الذهبي والفضي.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء أمس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.