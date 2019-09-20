سلوى في دعوى خلع: "زوجي بيتحرش ببنت في 5 ابتدائي"

قضايا غريبة تقام بين أزواج أمام محكمة الأسرة بشكل شبه يومي، فلم تعد أسباب الخلع والطلاق والنفقة كما كانت لكنها تطورت لتصبح لأسباب غير معلومة في بعض الأحيان، وأخرى وسط تبريرات تبدو غريبة بين الناس، وبعضها بسبب حالة التدني الأخلاقي التي وصل إليها مجتمعنا.

"طلع متحرش بعد 13 سنة جواز، بيتحرش بعيلة صغيرة أد بنته، مفكرش في بناته ولا إن ربنا مبيسيبش حق حد وكما تدين تدان، واستغل إنها عيله صغيرة وممكن تخاف تتكلم" بهذه الكلمات، بدأت "سلوى.ع" صاحبة الـ34 عاما تروي أسباب طلبها الخلع من زوجها أمام محكمة الأسرة بدائرة بندر كفر الشيخ، وحمات الدعوى رقم 4312 لسنة 2019.

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تقول سلوى لـ"الوطن" إنها تزوجت منذ 13 عاما من جارهم بعد خطوبة استمرت 3 أشهر فقط، ولديها طفلتان، وأنها دائما ما كانت تلاحظ نظراته على البنات سواء بالشارع أو المواصلات، ونشبت بيهم العديد من المشكلات بسبب ذلك: "كان على طول بلاحظ أنه بيبص على مناطق معينة في جسم البنات وأنا ماشية معاه، لكن عمري ما تخيلت إنه ممكن يوصل لمرحلة التحرش، وبعيلة صغيره كمان، من سن بنته".

تتابع صاحبة الـ 34 عاما حديثها بأنها أصيبت بحالة من الصدمة، عقب مشاهدة زوجها وهو يتحرش بطفلة صغيرة، جعلتها واقفة في مكانها غير قادرة على فعل شيء سوى أن تعدت عليه بالضرب، ودخلت في نوبة هستيرية من السباب.

أخدت الزوجة طفلتيها وذهبت إلى بيت والدتها، حتى تستطيع أن تفكر في الأمر بهدوء، وعندما جاء الزوج لمصالحتها ورفضت تعدى عليها بالضرب هي وبناتها، وتركها، واتهمها أنها مريضة نفسية: "اتهمني إني مريضة نفسية، عشان كان خايف أفضح أمره وأقول أنه متحرش، وطبعا رفض يطلقني، بحجة الأولاد اللي هو أصلا مراعاش ربنا فيهم".