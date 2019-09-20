كندة علوش تخطف الأنظار بصحبة زوجها على "الريد كاربت" بالجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بسمة مشالي

لفتت النجمة السورية كندة علوش الأنظار بصحبة زوجها، خلال إطلالاتهما على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة.

وظهرت كندة بفستان أزرق داكن ذو قصّات غريبة وكثيرة، ذات أكمام شفافة، مزين بالدانتيل الأسود والتطريزات اللامعة، وصفة عدد من ورواد مواقع التواصل الاجتماعي بـ"المُحتشم".

ونسقت معه إكسسوارات فضية بسيطة وحملت حقيبة يد سوداء اللون، واعتمدت على تصفيفة شعر منسدلا لتبرز ملامح وجهها.

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بينما ظهر الفنان عمرو يوسف مرتديا بدلة كلاسيكية سوداء مع ببيون عنق بسيط وحذاء أسود.

ومؤخرا ظهرت الفنانة السورية كندة علوش خلال مشاركتها في افتتاح الدورة الثانية لمهرجان "أسوان لأفلام المرأة" بفستان كحلي اللون بأكمام دانتيل، يشبه كثيرًا إطلالتها في حفل افتتاح الجونة من حيث التصميم والخامات المستخدمة في الفستان".

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء أمس الخميس، بمنتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير. وتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.

وقررت إدارة المهرجان الذي يستمر حتى الـ27 من سبتمبر الجاري، أن يكون فيلم الافتتاح هو "أد أسترا " للنجم العالمي براد بيت، ويشهد المهرجان عروضًا عالمية ودولية أولية لـ 14 فيلما، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس.