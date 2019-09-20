شاهد.. إطلالة شيري عادل برفقة معز مسعود على السجادة الحمراء بـ"الجونة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

تألقت الفنانة شيري عادل خلال حضورها حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، بفستان أنيق باللون الأسود، بصيحة الأكمام الشفافة، إذ جاء تصميم الجزء العلوي بقماش الجبير مطرز بالكامل بالورد، وتنورة واسعة من مرصعة بالترتر الناعم بشكل عشوائي.

وأكملت الإطلالة باعتمادها مجوهرات ماسية بسيطة مكونة من أقراط دائرية، وأسوار ناعم، ونسقت مع الفستان كلاتش باللون الذهبي النحاسي.

واختارت تصفيفه الشعر الويفي المنسدل على الجانبين لتعطى رونق وحيوية لتصميم فستانها الناعم، واعتمدت مكياج ناعم بالألوان الترابية.

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وأثارت "شيري" جدلًا واسعًا في ظهورها رفقة الداعية الإسلامي معز مسعود على السجادة الحمراء للمهرجان، بعد الأنباء التي انتشرت عن انفصالهما، قبل أيام.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء أمس الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

وتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.