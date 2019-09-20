الامارات | أحلك مادة في الوجود.. باحثون يكتشفونها مصادفةً

شكرا لقرائتكم خبر عن أحلك مادة في الوجود.. باحثون يكتشفونها مصادفةً والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أعلن فريق من مُهندسي معهد ماساتشوستس للتقنية أنهم توصلوا إلى مادة تمتص 99.995% من الضوء الساقط عليها، أي إنها أحلك حتى من مادة فانتابلاك المذهلة التي ابتكرتها شركة «سوري نانو سيستمز» لتمتص 99.965% من الضوء.
وذكرت نشرة «مرصد المستقبل» في دبي، أنه قد يكون الأعجب من قدرة تلك المادة الفائقة الحلكة على امتصاص الضوء هو كيف توصل الباحثون إليها؛ فالفريق، توصل إليها بمحض المصادفة، وهو يحاول تحسين خصائص معينة لمواد موصِّلة كهربائياً، إذ نزع طبقة الأكسيد من الألومنيوم، وأخذ يُنمي عليه أنابيب نانوية كربونية.
وقال الباحث كيهانج كوي لموقع «إم آي تي نيوز» عن المادة: «أذكر أني لاحظت شدة حُلْكتها قبل تنمية الأنابيب النانوية الكربونية عليها، وأنها صارت أحلك وأحلك، فقررت أن أقيس انعكاسِيّتها البصرية».
وحينئذ اكتشف الفريق أنه توصل إلى أحلك مادة حتى الآن، وفصل اكتشافه في دراسة نُشرت في دورية «إيه سي إس أبلايد ماتريالز آند إنترفيسز».
لكن على قدر حُلكة هذه المادة، يرى الباحث برايان واردل أنها لن تحتفظ بلقب «أحلك مادة» إلى الأبد، إذ قال إنّ «هدف الوصول إلى أحلك مادة في الوجود هدف متجدد باستمرار، فبعضهم سيكتشف مادة أحلك، ثم غيرهم، ثم غيرهم، وهلم جرًّا؛ حتى نفهم الآليات الأساسية، فنقدر على هندسة المادة التي ليس بعد حُلكتها حُلكة».
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