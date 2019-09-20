العالم يفقد حامل أو رضيع كل 11 ثانية.. ونساء أفريقيا الأكثر تعرض للموت

في مفاجئة مدوية، كشفت بيانات للأمم المتحدة، أمس الخميس، عن تراجع واضح في أعداد الوفيات بين النساء والأطفال حديثي الولادة في العالم بفضل ما طرأ من تحسن على الرعاية الصحية، لكنها أشارت رغم ذلك إلى وفاة رضيع أو حامل كل 11 ثانية حاليا، نقلا عن موقع سكاي نيوز عربية.

كما كشف تقرير لمنظمة الأمم المتحدة للطفولة ومنظمة الصحة العالمية، أن وفيات الأطفال انخفضت إلى النصف منذ عام 2000 وأن وفيات النساء المتصلة بالحمل والولادة تراجعت أكثر من الثلث، لأسباب تعود في معظمها للتحسن الذي طرأ على إمكانية الحصول على خدمات صحية جيدة بأسعار معقولة.

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وقالت هنريتا فور، المديرة التنفيذية ليونيسف، في التقرير "مهارة المختصين في مساعدة الأمهات والأطفال حديثي الولادة أثناء فترة الوضع إضافة لتوفر الماء النظيف والتغذية المناسبة والأدوية الأساسية والتطعيمات يمكن أن تصنع فارقا بين الحياة والموت".

وأوضحت البيانات فوارق كبيرة بين المناطق المختلفة، حيث أن النساء والأطفال في دول أفريقيا عُرضة أكثر بكثير لاحتمال الوفاة مبكرا، مقارنة بأمثالهم في مناطق أخرى من العالم.

وأظهر التقرير أن معدل وفيات النساء أثناء الحمل والولادة أعلى بنحو 50 مرة في دول أفريقيا، عنه في الدول الغنية، وأن احتمالات وفاة أطفالهن في الشهر الأول عقب الولادة تزيد عشر مرات عن نظرائهم في الدول الغنية.