هيدي كرم تعلن عدم مشاركتها في مهرجان الجونة: يا صباح البونچور

أعلنت، منذ قليل، الفنانة هيدي كرم عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، عدم مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.

وكتبت "هيدي" على صورة نشرتها عبر Instagram: "يا صباح البونچور، من ‏البيت بالبيچاما، مش من مهرجان الجونة".‏

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وانطلقت أمس، أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وحضر حفل الافتتاح حشد كبير من الفنانين وصناع السينما عربيًا ‏وعالميًا.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.