أعلنت، منذ قليل، الفنانة هيدي كرم عبر حسابها الشخصي على موقع Instagram، عدم مشاركتها في مهرجان الجونة السينمائي.
وكتبت "هيدي" على صورة نشرتها عبر Instagram: "يا صباح البونچور، من البيت بالبيچاما، مش من مهرجان الجونة".
وانطلقت أمس، أولى فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي، وحضر حفل الافتتاح حشد كبير من الفنانين وصناع السينما عربيًا وعالميًا.
ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.
كانت هذه تفاصيل خبر هيدي كرم تعلن عدم مشاركتها في مهرجان الجونة: يا صباح البونچور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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