الامارات | بالصور.. بلقيس في أمسية المملكة بدبي.. I love KSA

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شكرا لقرائتكم خبر عن بالصور.. بلقيس في أمسية المملكة بدبي.. I love KSA والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بثوب مزيّن بشعار المملكة، وحروف I love KSA، أحيت الفنانة بلقيس فتحي حفلاً فنياً، استضافته وجهة «سيتي ووك» في دبي، احتفالاً باليوم الوطني الـ89 للمملكة العربية السعودية.
وانطلقت أمسية بلقيس فتحي الموسيقية بعزف النشيد الوطني السعودي، لتقدم الفنانة على مدى 90 دقيقة، مجموعة من أجمل أعمالها الفنية، مثل «هاي هاي» و«مجنون» التي أثارت حماس الجمهور الكبير الذي شهد الحفل.
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