قطع المجوهرات التي لا بدّ من توضيبها قبل السفر

قد تكون المرحلة التي تسبق السفر هي من أصعب الأوقات التي تمر على أي سيّدة، فخلال هذه المرحلة ستضطرين إلى الانتباه على كافة التفاصيل الصغيرة وتوضيب كلّ ما ستحتاجين إليه خلال السفر لكي لا تنسي أي أمر هام.

لكن قد تقع الكثير من السيدات في فخ نسيان بعض الأمور الهامة وخاصة عندما يتعلق الأمر بالمجوهرات، وربما بعضهن ستعتقد بأنها لن تحتاج إلى قطع المجوهرات أثناء السفر، لكن على العكس من الضروري توضيب بعض قطع المجوهرات الأساسية والتي بالتأكيد ستحتاجين لها في وقت من الأوقات. لذا سنقترح عليكِ بعض القطع التي لا بدّ من توضيبها قبل السفر.

الساعات الناعمة والبسيطة

ربما ستعتقدن بأن الساعة لا ضرورة لها بعد اليوم كون الهواتف المحمولة بإمكانها أن تحلّ محلها، إنما هذا الامر غير صحيح، فالساعات أساسية في السفر وفي التنقل ومن خلالها ستحافظين على إطلالة مميزة أينما كنتِ. وفي هذا السياق نرشح لك ساعتين مميزتين الأولى من Gucci باللون الوردي الجذاب والثانية من Hermes بلونها الأحمر وتصميمها العصري.

حقائب اليد الكلاتش

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بالطبع سيكون خيارك لحقائب اليد الكبيرة الحجم، لكن دعينا نقترح عليك بأن توضبي حقيبة يد كلاتش، فهي القطعة التي ستستخدمينها حقاً عندما تسافرين لأي مكان، كونها بسيطة وصغيرة الحجم وبإمكانك حملها لمسافات طويلة دون الشعور بالتعب.

وهنا نرشح لك الحقائب التي قدمتها كلّ من Prada و Miu Miu والتي تميزت بأنها مرصعة بأحجار الماس والياقوت الأحمر.

العقود والأساور المرصعة والناعمة

لا تستغني عن العقود والأساور عندما تسافرين، ففقد تعتقدين بأنك لن تحتاجين لها إلّا أنها أساسية في السفر، خاصة وأنك قد تتعرضين إلى حضور احتفال أو مناسبة بشكل مفاجئ، ما يتطلب منك ارتداء المجوهرات المميزة. لذا ننصحك باختيار عقود وأساور ناعمة كتلك التي قدمتها Givenchy و Stone Paris.

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