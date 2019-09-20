أربطة الشعر المبطنة لمظهر راقِ في فصل الخريف

إذا لم تكوني على دراية بهذة الصيحة، فإن رباطات الرأس HeadBand المبطنة كانت من الإكسسوارات الأساسية في عروض الأزياء السابقة بأشكالها المختلفة من الحريري والقماش المخملي والمطرز والستان.

منذ ذلك الحين، شوهد الكثير من المشاهير أمثال كيت ميدلتون وهي ترتدي واحدة، و عارضة الأزياء Chrissy Teigen.

اكسسوارات الرأس، أو كما تصفها إليزابيث هولمز خبيرة الأسلوب الملكي hatbands، هي أربطة ريبس التي لها حشوة داخلها وتبدو أضخم من الاربطة التقليدية، وهذا يمنح شكل أكبر ببضع بوصات إضافية على الرأس لكن بشكل راقي ومختلف.

ظهر هذا للأتجاة بكثرة في موضة الشارع street style في أسابيع الموضة، حيث ارتدت الكثير من محبات الموضة أربطة الشعر المختلفة.

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يمكنك الإختيار مابين ستايلات مختلفة منها المطرز والذي سيكون رائعاً للخروجات الخاصة، أو ذات القماش المخملي لأوقات الجامعة اذا كنتِ تفضلين المظهر الكلاسيك، أو التي تأتي مع عقدة في المنتصف يشبة ستايل التسعينات .

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