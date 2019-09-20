بفستان جرئ.. نيكول سابا تخطف الأنظار في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- نرمين الجلاد

خطفت الفنانة نيكول سابا الأنظار خلال حضورها مهرجان الجونة السينمائي في دورته الثالثة، إذ ارتدت فستانًا باللون الفضي البراق، بصيحة الميتاليك الرائجة بشدة هذا العام.

تميز الفستان بتصميم جرئ غير تقليدي مكشوف عند منطقة الصدر مع ياقة عند الرقبة أشبه بالقلادة، متصلة بمنطقة البطن بإكسسوار رفيع باللون الأسود مزين بالرسومات البسيطة، مخصص لنيكول من دار الأزياء "لابورجوازي".

واتسم التصميم بالأكمام الطويلة بقصة حادة من أعلى، وفاتحة جانبية طويلة، وزين بالتطريزات السوداء عند جانبي الفستان بالكامل.

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ونسقت مع الإطلالة كلاتش باللونين الأسود والفضي، وحذاء كعب عالي باللون الأسود البراق.

واعتمدت نيكول مكياج جري، وركزت على رسمة عيون القطة العريض، واختارت تصفيفه الشعر المرفوع بستايل ذيل الحصان لتبرز تصميم الفستان من الأعلى.

فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، انطلقت مساء أمس الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير. وتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبدلاتهم الراقية.

وقررت إدارة المهرجان الذي يستمر حتى الـ27 من سبتمبر الجاري، أن يكون فيلم الافتتاح هو "أد أسترا " للنجم العالمي براد بيت، ويشهد المهرجان عروضًا عالمية ودولية أولية لـ 14 فيلما، كما يشهد مجموعة من الفعاليات بينها ندوات وورش عمل وموائد مستديرة، ومعرض بمناسبة مئوية الكاتب والروائي إحسان عبد القدوس.