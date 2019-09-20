7 تنسيقات تمنحك إطلالة عصرية وحضارية

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - من أبرز صيحات موسم خريف وشتاء 2019-2019 اخترنا لك 7 إطلالات دخلت فيها الطبعات والخطوط والأقمشة اللامعة.. لتكون دليلاً لك في تنسيق ملابسك في الموسم المقبل.
رحلة في الطبيعة الخلابة Mother Nature
إعداد وتنسيق: ساره كيروز
تصوير: جهاد حجيلي
شعر ومكياج: Velvet Management
الملابس والإكسسوارات: Jeans Couture, Elisabetta Franchi, Patrizia Pepe, Moschino, Maurizio Galante, Minelli, Cazal, Signature
جمبسوت من Elisabetta Franchi. السعر 984$
حذاء من Minelli. السعر 325$
تنورة من الجلد الأسود. السعر 295$
قميص منقّط. السعر 318$
سترة باللون الأحمر. السعر 531$
جميعها من Patrizia Pepe
حزام من الجلد الأسود. السعر 568$
حقيبة من الجلد الأبيض. السعر 447$
كلاهما من Elisabetta Franchi
توب باللون الأسود مطبّعة. السعر 194$
سروال لاغينغ. السعر 295$
سترة باللون الأسود. السعر 501$
جميعها من Moschino
حقيبة كلاتش. السعر 497$
أقراط متدلية. السعر 284$
كلاهما من Elisabetta Franchi
سروال باللون الرمادي. السعر 389$
توب باللون الأحمر. السعر 176$
سترة باللونين الأحمر والأبيض. السعر 336$
جميعها من Patrizia Pepe
نظارات شمسية من Cazal. السعر 362$
تنورة مزيّنة بطبقة من الشيفون. السعر 905$
قميص باللون الأخضر. السعر 664$
كلاهما من Elisabetta Franchi
قوس للشعر من Jeans Signature. السعر 63$
الطبعات والرسوم أبرز صيحات الموضة هذا الصيف
سروال من Maurizio Galante. السعر 1216$
قميص من Patrizia Pepe. السعر 300$
حذاء باللون الذهبي. السعر 1259$
حزام من الجلد البني. السعر 593$
كلاهما من Elisabetta Franchi
تنورة مزيّنة بالأزرار. السعر 764$
قميص مقلّم. السعر 705$
كلاهما من Elisabetta Franchi
قوس للشعر من Jeans signature. السعر 63$
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