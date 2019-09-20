7 تنسيقات تمنحك إطلالة عصرية وحضارية

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - من أبرز صيحات موسم خريف وشتاء 2019-2019 اخترنا لك 7 إطلالات دخلت فيها الطبعات والخطوط والأقمشة اللامعة.. لتكون دليلاً لك في تنسيق ملابسك في الموسم المقبل.

رحلة في الطبيعة الخلابة Mother Nature



إعداد وتنسيق: ساره كيروز

تصوير: جهاد حجيلي

شعر ومكياج: Velvet Management

الملابس والإكسسوارات: Jeans Couture, Elisabetta Franchi, Patrizia Pepe, Moschino, Maurizio Galante, Minelli, Cazal, Signature





جمبسوت من Elisabetta Franchi. السعر 984$

حذاء من Minelli. السعر 325$





تنورة من الجلد الأسود. السعر 295$

قميص منقّط. السعر 318$

سترة باللون الأحمر. السعر 531$

جميعها من Patrizia Pepe

حزام من الجلد الأسود. السعر 568$

حقيبة من الجلد الأبيض. السعر 447$

كلاهما من Elisabetta Franchi





توب باللون الأسود مطبّعة. السعر 194$

سروال لاغينغ. السعر 295$

سترة باللون الأسود. السعر 501$

جميعها من Moschino

حقيبة كلاتش. السعر 497$

أقراط متدلية. السعر 284$

كلاهما من Elisabetta Franchi





سروال باللون الرمادي. السعر 389$

توب باللون الأحمر. السعر 176$

سترة باللونين الأحمر والأبيض. السعر 336$

جميعها من Patrizia Pepe

نظارات شمسية من Cazal. السعر 362$





تنورة مزيّنة بطبقة من الشيفون. السعر 905$

قميص باللون الأخضر. السعر 664$

كلاهما من Elisabetta Franchi

قوس للشعر من Jeans Signature. السعر 63$

الطبعات والرسوم أبرز صيحات الموضة هذا الصيف







سروال من Maurizio Galante. السعر 1216$

قميص من Patrizia Pepe. السعر 300$

حذاء باللون الذهبي. السعر 1259$

حزام من الجلد البني. السعر 593$

كلاهما من Elisabetta Franchi





تنورة مزيّنة بالأزرار. السعر 764$

قميص مقلّم. السعر 705$

كلاهما من Elisabetta Franchi

قوس للشعر من Jeans signature. السعر 63$