مهرجان الجونة.. النجمات بأزياء مخيبة للآمال وتصميمات متشابهة ودرة تتألق بالفوشيا المنفوش

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:38 مساءً - أقيمت أمس فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بمدينة الجونة بمحافظة الغردقة، وكالعادة كانت اطلالات النجمات على السجادة الحمراء حديث الجميع خلال المهرجان، التي جاء بعضها مخيّبًا للآمال، بخاصة مع وجود اطلالات بتصميمات متشابهة من أكثر من نجمة، وهو ما كان صادمًا للبعض، ومع ذلك أبهرت أخريات الجمهور باطلالات غاية في الأناقة، بحسب مواقع التواصل الاجتماعي ونقاد الموضة.



اطلالات بتصميمات متشابهة للنجمات على السجادة الحمراء



فاجأت كلّ من النجمة منى ذكي، ونور، وأمينة خليل، بارتدائهنّ فساتين براقة باللون الأبيض مع تطريزات الريش، وبالرغم من أنّ تنفيذ الفستان لكل واحدة منهنّ جاء بطريقة مختلفة قليلًا، لكنّ فكرة تصميم الفستان كانت متشابهة للغاية، حتى أصبحن حديث السوشيال ميديا.



اختارت منى ذكي فستانًا أبيض براقًا من توقيع مصممة الأزياء المصرية يوليا ماجدوش، الفستان به الكثير من التفاصيل التي لم تُظهر قوام منى النحيف وقصر قامتها، بخاصة وأنّ الفستان جاء بشكل طبقي من الأسفل، وطبقة كثيفة من الريش على الصدر، الأمر الذي أظهرها متكلفة كثيرًا في مظهرها، وهو ما عرّضها لبعض الانتقادات على مواقع التواصل الاجتماعي.

إطلالة منى زكي بمهرجان الجونة





أما أمينة خليل فاختارت فستانًا أيضًا أبيض براقًا مع تطريزات الريش، ولكنها كانت على أحد الجانبين من الفستان، مع ذيل طويل على كلا الجانبين أيضًا، جاء من توقيع حمادة فهيم، وبدت أيضًا متكلفة كثيرة في مظهرها.



بينما اختارت الفنانة نور فستانًا أكثر بساطة بدرجات البيبي روز، وجاء توزيع الريش أكثر تناسقًا من فساتين النجمات الأخريات، لهذا كانت اطلالتها هي الأجمل والأكثر بساطة.

إطلالة منى زكي بمهرجان الجونة





فساتين جذبت الجمهور على السجادة الحمراء بمهرجان الجونة السينمائي



درة تتألق بفستان فوشي بتوقيع العالمي مايكل سينكو

درة تتألق بفستان فوشي بتوقيع العالمي مايكل سينكو

كانت النجمة التونسية درة من أول الحاضرين للمهرجان، وجذبت انتباه الجميع بفستانها الأنيق المنفوش من Michael Cinco، بخاصة اختيارها للون الفوشيا العصري لهذا الموسم، وجاءت قصات الفستان أنيقة ومميزة وأبرزت طول ورشاقة درة.

كما أنّ تنسيقها للفستان بكلتش فضي لامع جاء مميزًا مع الفستان، واختارت مكياجًا فرعونيًّا أبرز جمال العيون بالأيلاينر الثقيل، مع ذيل الحصان العالي ليُبرز جمال ملامحها.





ريهام أيمن بفستان براق مع الشراشيب

ريهام أيمن بفستان براق مع الشراشيب





جاء فستان ريهام أيمن ناعمًا ولكنه مترف، من تصميم دار أزياء لابورجوازي، بتطريزات أنيقة تجمع بين الذهبي والفضي، ليمنح بشرتها الخمرية المميزة لمسة مميزة تحت الأضواء، ونسقت معه مجوهرات من دار سليم موزانار Selim Mouzannar، وكلتش بسيط ذهبي اللون، حتى لا تبدو متكلفة.





أروى جودة بفستان ناعم براق باللون الذهبي

أروى جودة بفستان ناعم براق باللون الذهبي





بالرغم من أنها لم تختر تصميمات منفوشة أو من الريش، لكنّ النجمة أروى جودة مميزة وعصرية بهذا الفستان الميدي الطويل المناسب لشكل جسمها ورشاقتها، وبدت مثيرةً مع فتحتي الساق على كلا الجانبين، وأكملت أروى اللوك بصندل مفتوح مع رباط الكاحل وكلتش ذهبي، ورفعت شعره للوراء، لتبرز الرقبة العالية للفستان.





ياسمين صبري بفستان أخضر من الساتان اللامع

ياسمين صبري بفستان أخضر من الساتان اللامع





هذه المرة بدت النجمة ياسمين صبري مختلفة على السجادة الحمراء، فلم تختر الفساتين الميدي الطويلة التي تعودنا عليها، والتي كانت تركز فقط على شكل جسمها، فقد اختارت فستانًا أخضر مع الكشكش على الجانبين، وتطريزات فضية لامعة من توقيع أنطوان قارح Antoine Kareh، ونسقت معه مجوهرات من دار إرام Iram، وكلتش أخضر من Laros De seim.

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إطلالات مخيبة للآمال بمهرجان الجونة السينمائي





داليا البحيري بفستان روز كشكش

داليا البحيري بفستان روز كشكش



ظهرت النجمة داليا البحيري بفستان مخيّب الآمال، وتعرّضت بسببه للانتقاد من رواد مواقع التواصل، إذ اختارت فستانًا مع قصات مميزة، لكن جاءت المشكلة مع خامة الفستان التي تكسرت وبدت غير متناسقة مع حركتها على السجادة الحمراء.

كما أنّ تنسيق الحذاء والشنطة من توقيع دولتشي آند غابانا، جاء متكلفًا بعض الشيء مع التطريزات والكشكشة على الفستان.



بوسي شلبي بفستان أسود لامع

بوسي شلبي بفستان أسود لامع





بالرغم من أنّ الإعلامية المصرية بوسي شلبي بدت في غاية الرشاقة، إلا أنّ تصميم الفستان الذي جاء أيضًا من توقيع هاني البحيري، كان مكررًا ويفتقد إلى العصرية، بخاصة وأنّ الجزء العلوي مع الجزء من بعد الخصر، لم يبدُ متناسقًا.





إلهام شاهين بفستان أخضر مع رسومات الورود

إلهام شاهين بفستان أخضر مع رسومات الورود





اختارت النجمة إلهام شاهين فستانًا باللون الأخضر بسيطًا للغاية لم يكن مناسبًا للمهرجان، بخامة ضيقة لم تكن مناسبة لقوامها، وبدت غير مرتاحة في الفستان، مع فتحة صدر كبيرة مع تطريز بسيط من الدانتيل على هذا الجزء، ونسقت معه كلتش باللون الاخضر من توقيع سان لوران.

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