أزياء مطبعة للقصيرات موضة ربيع وصيف 2020

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كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - ابتكرت دور أزياء شهيرة مجموعة من الأزياء المطبعة ، كماخصصت دور الأزياء العالمية قسم من مجموعاتها لموسم ربيع 2020 للملابس المطبعة بالخطوط العمودية والتي تعتبر من أنسب الصيحات للقصيرات حيث تمنحهن إطلالة مطيلة للقامة.
شاهدي أحدث الموديلات من عروض أسبوع الموضة في نيويورك وأنتقي منها ما يتماشى مع ذوقك.
فساتين مخططة من أسبوع نيويورك
أدرجت عدد من الماركات باقة منوعة من الفساتين المطبعة بالخطوط العمودية، بعضها جاء بموديل القميص أو التونيك الطويل مثل الموديل الذي جلبناه لكِ من عرض راغ آند بون Rag & Bone، كما لفتتنا الفساتين متوسطة الطول من توقيع ليلا روز Lela Rose وآنا سوي Anna Sui.
قفاطين مخططة موضة ربيع 2020
شهد عرض دار أوسكار دي لا رنتا Oscar de La Renta حضور لافت للقفاطين لا سيما تلك المطبعة بخطوط عمودية ملونة تساهم في إطالة القامة كما تمنحك لوك مريح ومحتشم مفعم بالحيوية، أنها حقا القطعة التي تحتاجينها للوكات العطلات الصيفية.
قمصان مخططة من أسبوع الموضة
كانت القمصان المخططة بالطول نجمة عروض أسبوع الموضة في نيويورك، نسقتها ماركة Adeam مع بنطال جملي عالي الخصر، أما عارضة لونشان Longchamp فأطلت بقميص مونوكروم مع تنورة مطبعة غير متماثلة الحواف.
بدلات مخططة للقصيرات
أختتمت ماركة مارك جاكوبس Marc Jacobs أسبوع الموضة في نيويورك بعرض أمتاز بالتنوع، وأحتوت المجموعة الجديدة على باقة من البدلات الرسمية بعضها زين بخطوط رفيعة بشكل عمودي مما يجعلها قطع مثالية لإطلالات المكتب.
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