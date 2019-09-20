بعد تخليها عن الحجاب.. استوحي من الفاشينيستا آسيا إطلالات بتدرّجات الأخضر

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - فاجأت مدونة الموضة العالمية آسيا الجميع بقرارها بالتخلي عن التوربان، وتحدثت في فيديو لها عبر قناتها على اليوتيوب بأسباب هذا القرار، وأنها كانت تفكر بهذا الأمر منذ العام الماضي. وقد قدمت لنا آسيا الكثير من الإطلالات المميزة بالحجاب والتوربان العصري، لتلهم الكثير من الصبايا المحجبات أفكار مميزة لأسلوبهن بعالم الموضة.



الفاشينيستا آسيا بفستان أخضر فاقع بلمسة عصرية

الفاشينيستا آسيا بفستان أخضر فاقع بلمسة عصرية







لِمَ لا تعتمدين لمسات عصرية بإطلالتكِ باللون الأخضر الفاقع، كهذا الفستان من الفاشينيستا آسيا، لاطلالة منعشة بخاصة وأنّ هذه الدرجة عصرية للغاية هذه السنة.





تايور أنيق من أجواء الخريف

تايور أنيق من أجواء الخريف





مع اقتراب الخريف أنت بحاجة إلى إطلالات دافئة ولافتة في الوقت نفسه.

ويمكنكِ اختيار التايور الأخضر الخريفي من آسيا، بتنسيق رائع لبوت الساق مع التنورة القصيرة، وأكملت اللوك بشنطة ظهر بينك للمسة ناعمة.





بلوزة طويلة من الساتان الناعم للمسة أنثوية

بلوزة طويلة من الساتان الناعم للمسة أنثوية







يمكنكِ اختيار هذه البلوزة الأنيقة والمحتشمة من الفاشينيستا آسيا، بخاصة مع لونها الأخضر الفاقع، مناسبة للمراهقات ، نسقت معها بنطلون جينز، وحذاء الميول الأبيض.





فستان ملون بدرجات الأخضر على طريقة آسيا

فستان ملون بدرجات الأخضر على طريقة آسيا







يمكنكِ اختيار أحد الفساتين الطويلة والمحتشمة ، كهذا الموديل من آسيا، بدرجتي الأخضر والأسود، مع حزام الخصر، وموديله الواسع قليلًا، لاطلالة رشيقة ومحتشمة.

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