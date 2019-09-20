كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - محمد سال، شاب سعودي يتميَّز بروحٍ مَرِحَة، اشتهر عبر اليوتيوب ومواقع التواصل الاجتماعي "انستقرام" و"سناب شات"، بعد نشره في عام 2010 أول فيديو له حمل عنوان "أغاني في حياتنا"، وهو عبارة عن نقاش بين شخصين بالأغاني والموسيقى، ونجح في تقديم برنامج "أكشن يا عيال"، ويعود لاستكمال مسيرة النجاح مع برنامج "الجدار".

أزياء خفيفة ومريحة من وحي محمد سال





ومن حبه للسفر، فهناك العديد من الأزياء الخفيفة التي يرتديها لتناسب السفر، ويميل محمد في تنسيقاته للجاكيتات والقمصان الجينز باللونين الأخضر والأزرق، وأيضًا البيضاء أو السوداء، وعن البدل الرسمية فدائمًا ما يتميَّز باللون الأسود السائد والفخم، كما يطلُّ بالجاكيتات الملونة الشتوية والبلوفرات السوداء أو الملونة برسوماتها المختلفة والعصرية التي تناسب الشباب في سنِّه، أما البنطلونات فيرتدي الجينز بصيحاته المختلفة وألوانه المميزة والسائدة، ويظهر بالبنطلونات القطنية المريحة بألوانها المختلفة، في حين يفضِّل دائمًا الظهور بالأحذية الرياضية باللونين الأسود والأبيض أو البني، وينسِّق معها أكسسوارات عدة رجالية بسيطة تكمل أناقته.

أزياء خفيفة ومريحة من وحي محمد سال

إقرئي أيضاً

أفخم 8 محافظ جلدية رجالية بأقل من 500 ريال

5 أنواع من الملابس لا غنى عنها في خزانة الرجل

هكذا تختار البدلة الرسمية على طريقة عمرو يوسف