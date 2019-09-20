مجوهرات ديور تحتفل بعيدها العشرين مع مجموعة روز ديور بوب

كتبت: ياسمين عمرو في الجمعة 20 سبتمبر 2019 01:37 مساءً - تجسّد مجموعة "روز ديور بوب" Rose Dior Pop احتفالاً مشرقاً وقد صمّمتها "فيكتوار دو كاستيلان" بمناسبة العيد العشرين لمجوهرات ديورDior Joaillerie، وهي تتفتّح كالأزهار بنفحة من السعادة من خلال إعادة تصميم الوردة بإصدارات مطليّة بالبرنيق ذي الألوان الجريئة. كما أنّ ملكة الأزهار العزيزة على قلب السيد "ديور" Dior هي أيضاً من الرموز المفضّلة لدى المديرة الفنية.

روز ديور بوب





خمس بتلات مطليّة بالبرنيق البنفسجي، الأزرق، الأخضر، الزهري، أو الأحمر ذات تأثير حريريّ تزيّن هذه الخواتم الذهبية، وتُعيد إلى الأذهان تصاميم "بوا دو روز" Bois de Rose، التي تضمّ سيقان الأزهار المرهفة.

روز ديور بوب



هذه التقنية، المُتقنة والشاعرية في آنٍ واحد، هي من السمات الرمزية لدى "فيكتوار دو كاستيلان" وتعكس المهارة الحرفيّة الاستثنائية لمشاغل المجوهرات.

روز ديور بوب





وعلى خطى المصمّم المؤسِّس، هي تشاركه أيضاً شغفه بالألوان، حيث تستحضر مدقّات الأزهار الثمينة من خلال الأحجار الوسطية الرائعة التي تضيء القطع، وتتباين مع نقاوة الألماس، بالإضافة إلى سيمفونية من المجوهرات الأنيقة والمتميّزة التي تتفاعل بأسلوب حسّي مع البشرة.

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