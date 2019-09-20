منهن نيللي كريم وهند صبري.. نجمات غابت عن مهرجان الجونة لأول مرة

في الوقت الذي ظهر فيه عدد من النجوم للمرة الأولى على السجادة الحمراء لمهرجان الجونة السينمائي الدولي، غاب مجموعة آخرين خلال حفل الافتتاح أمس، بعد ان اعتاد الجمهور على ظهورهم العاميين الماضيين.

وتستعرض "هُن" في التقرير التالي أبرز النجمات الغائبات عن مهرجان الجونة هذا العام.

هند صبري

رزان مغربي

ريهام حجاج

ياسمين رئيس

دينا الشربيني

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لبلبة

مي سليم

إنجي المقدم

منه شلبي

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء أمس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.