قد لا تعرف الكثير من السيدات أن الاستحمام في مواعيد بعينها قد يعود عليهن بالنفع، إذ كشفت خبراء، أنه في حال كنت تريد أن تبقي بشرتك في حالة جيدة عليك الاستحمام ليلا.
وكشف بوريس راسبوديك المدير العام لشركة التجميل "Foreo" في بريطانيا، أنه لا تزال هناك ثمة اختلافات في الرأي بما يتعلق في الموعد الأفضل للاستحمام، لكن من حيث العناية بالبشرة فإن الاستحمام في المساء هو الخيار الأفضل، فحينها تزيل المكياج والزيوت والأوساخ التي تراكمت أثناء اليوم، بحسب ما ذكرته "سبوتينك".
وتسائل بوريس عن أن البعض لا يفضل الاستحمام ليلًا: لماذا تريد أن تذهب إلى الفراش متسخا؟.
كما أظهرت نتائج دراسة أجريت في بريطانيا أن 61% من المواطنين يستحمون في الصباح، مما يعرض صحة بشرتهم للخطر.
وكشفت الدراسة أيضا أن الشباب، الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و24 عاما عادة ما يستخدمون الهواتف خلال الاستحمام، أما البالغين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و34 غالبا ما يشربون النبيذ والبيرا خلال الاستحمام، ولكن ما أثار استياء الخبراء هو حقيقة أن بعض المشاركين يستحمون مرتين في الأسبوع أو أقل.
يذكر أن الاستحمام في الصباح يساعد في إيقاظك ما يسهل لك التخطيط ليومك، لكن هذا لا يفيد بشرتك، كما أنه في حال اعتدت الاستحمام في الصباح يمكنك الاستحمام سريعا في المساء وهذا يؤثر إيجابيا على صحة البشرة.
كانت هذه تفاصيل خبر الوقت الأنسب لبشرتك.. خبراء يكشفون الموعد الأمثل للاستحمام لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.