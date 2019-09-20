مجموعة أزياء "بربري" في أسبوع الموضة في لندن الصديقة للبيئة

أعلنت العلامة التجارية على Instagram أن إنتاج هذا الموسم قد تم اعتماده على الخامات الصديقة للبيئة و المحايدة للكربون.

افتتح العرض بمجموعة من المؤكد أنها سترضي الجميع، مع مظهر بألوان محايدة مع حزام مرصع، وتنورات قصيرة سوداء ، وأزياء مختلفة خاصة بالسهرة، بالإضافة إلى الكثير من الأوشحة الحريرية التي تم إعادة تشكيلها كأربطة عنق وشرائط الخصر.

كان المخرج الإبداعي لبيت أزياء بيربري Riccardo Tisci على دراية كبيرة بأزياء الشارع، وقدّم قمصان البولو الرجبي المخطّطة المريحة، وأطقم كبيرة الحجم مزينة بشعار .

تم عرض أغطية رأس أيضاً و قطع واقية على الوجة من Tale-esque المصنوعة يديوياً في جميع أنحاء المجموعة.

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كان هناك تحديث واضحاً على النقشات الكلاسيكية وملابس العمل أو السترات والتي تتميز بالجلد البني على الأكمام وشعار العلامة التجارية lifebuoy التي شوهدت على عارضة الأزياء كيندال جينر التي ظهرت هذة المرة شقراء بعيداً تماماً عن مظهرها التقليدي بالشعر الأسود.

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