تعرف على أبرز الأحداث الفلكية لمولود برج الميزان هذا الأسبوع

مولود الميزان هو برج العلاقات الإنسانية، وبرج العقل والتفكير، وهو حساس وشاعر، ومحب للإثارة والمخاطرة والمغامرة، لديه الكثير من المواهب الفنية ويمتاز بقدرته على التكيُّف والتأقلم، ويتمتّع بشخصية مرحة تجذب الآخرين إليه، ولطيفة أيضاً وتحب الجمال والوئام والسلام، وفي محاولة لإبقاء الجميع سعداء، فيجد صعوبة في قول "لا" لأيّ شخص، ونتيجة لذلك ، ينتهي به الأمر بالتوتر والقلق، ويتمتع بالكثير من الصفات الإيجابية، مقارنة بالصفات السلبية التي قد يمتلكها.

بالنسبة الى ابرز الاحداث الفلكية عن هذا الاسبوع

نشهد هذا الاسبوع تغييرات كثيرة في مواقع الكواكب بحيث يسجل الفلك أحداثاً فلكية بارزة منها انتقال الشمس الى برج الميزان ليخف الضغط الصحي والمالي لكل من مواليد الجوزاء الميزان والدلو فتنعم مواليد الابراج الهوائية بسنة من النجاح والارتياح والانتقال الى وضع جديد اكثر انتاجا من السابق تزدهر العلاقات وتتوصل الى انجاز طالما حلمت به هي سنة التغيير الايجابي تترك اثرها عليك لسنوات قادمة وتحمل اليك الحظوظ في المجال المهني كما الشخصي والاجتماعي.

مع وجود كوكب الزهرة في برج الميزان برج الشمس فتحتفل مواليد الابراج الهوائية بقلب منشرح وسعادة كبيرة كما يحمل الحظ مفاجأة او بشرى سارة او لقاء استثنائياً ولادة طفل خطوبة او زواج او نجاح لاحد الاولاد او مكاسب مالية

كذلك سوف تعيش مواليد الابراج المائية بداية اسبوع مشجعة على تجربة جديدة ورغبة بالسفر والترويج لافكارهم فترة ايجابية مع وجود القمر في السرطان اي في مربع فلكي مع الشمس من الميزان ما يعني المزيد والمزيد من الحظ المكاسب والاعمال المزدهرة لمواليد السرطان العقرب والحوت.

بالنسبة الى تنقلات القمر بين السبت والاثنين القمر في السرطان المائي ما يجعل مواليد الابراج المائية السرطان العقرب والحوت تتقدم بخطوات كبيرة وناجحة الثلاثاء والاربعاء القمر في الاسد الناري فتكون فترة حافلة بالحظ والتفوق لكل من مواليد الابراج النارية الحمل الاسد والقوس بالنسبة الى عطلة الاسبوع الخميس والجمعة ستكون ترابية بامتياز مع انتقال القمرالى برج العذراء الترابي فتفرح مواليد الابراج الترابية الثور العذراء والجدي بنجاح وتفوق ويتحدث عن انفراج وارتياح مهني ومالي

حركة الكواكب تكون على الشكل التالي الشمس الزهرة وعطارد في الميزان زحل وبلوتون في الجدي المشتري في القوس المريخ في العذراء اورانوس في الثور.

برج الميزان الهوائي بانتظارك سنة مهمة جدا لعلّ الحدث الأهم هو وجود كوكب الزهرة وعطارد الى جانب الشمس في برجك فتنعم باجواء ناجحة مليئة بالحظ والمكاسب المعنوية والتقدير والمكافآت وتتوالى المهمات الجديدة وتتوجه اليك الانظار وتعالج المسائل العامة وتتولى مسؤوليات كبيرة وتميل الى إعادة النظر ببعض الخيارات، والسعي إلى ترتيب أوضاعك وإحداث التغيير. على الصعيد المهني تسمح لك هذه السنة بالسيطرة على أوضاعك المهنية والمادية. تتخلّص من ديون ومستحقات وتباشر باستثمارات ناجحة وتتوصّل إلى الاستقرار المنشود كما يحمل إليك كوكب الزهرة من برجك بعض المفاجآت والبوح بالحب الاستقرار والزواج والهدايا والأسفار.

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