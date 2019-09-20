طريقة عمل "الكشك"

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- اعرفي وصفة الكشك الاكلة العربية الاكثر شهرة، بتكفي 4 اشخاص ,وقت التحضير من ساعة لساعتين المقادير: ٤ اكواب شوربة دسمة كوب لبن او زبادي بصلة كبيرة مفرومة ٣ ملاعق سمنة ٣ كوب دقيق Advertisements ٢ كوب لحمة معصجة / فراخ مقطعة او منسلة طريقة عمل وصفة الكشك في وعاء علي النار تحمر البصلة في السمنة في وعاء اخر توضع السمنة و معها الدقيق و تقلب حتي تصبح كتلة واحدة ثم تضاف للبصلة و تقلب ثم يوضع اللبن تدريجيا ثم الشوربة تدريجيا ايضا مع التقليب المستمر للتاكد من ذوبان الدقيق بالكامل تخفض النار و يغطي الخليط و يترك حتي تزيد سماكته تضاف اللحمة او الفراخ و تقلب جيدا، و يقدم ساخنا مع خبز محمص

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