أفكار لاستخدام التدرجات اللونية في ديكور المنزل

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365- يرغب البعض في إضافة أجواء مشرقة لديكور المنزل باستخدام الألوان الزاهية، وفقا لموقع "24" إماراتي. وللباحثين عن الإثارة، هذه مجموعة من الأفكار لاستخدام التدرجات اللونية في ديكور المنزل، بحسب موقع أميزنغ إنتيرير ديزاين: 1- تصميم حامل متدرج الألوان يستخدم لتخزين المجلات والصحف والصور. 2- طريقة أخرى لتصميم وحدة تخزين دائرية الشكل بتدرجات لونية جذابة. 3- تصميم سلة لوضع الملابس باستخدام الحبال بتدرج لوني مناسب. 4- إعادة تأهيل تسريحة قديمة بطلائها بألوان زاهية لمزيد من أجواء الإثارة. Advertisements 5- شمعة بالوان متدرجة لأجواء احتفالية رومانسية متميزة. 6- أصيص نباتي جذاب بتدرج لوني من اللون الأزرق. 7- تصميم لوحة مميزة تعلق على الجدار من خلال مجموعة من الألوان المتدرجة. 8- تصميم زينة لغرفة الأطفال من مجموعة من الألوان الملونة بتدرج لوني مناسب. 9- عبارات ترحيبية مناسبة بأحرف ضخمة وبتدرجات لونية لألوان زاهية. 10- تصميم هذا الطوق الملون المصنوع من ورق الأشعال بتدرجات لونية رائعة.

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