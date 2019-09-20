محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365-
يعد المكياج بالنسبة للكثير من النساء أمراً أساسياً وهاماً للحصول على مظهر جذاب وجميل، غير أن استخدام المكياج بكثرة قد يلحق أضراراً بالبشرة وأجزاء أخرى من الوجه، حسب "24" إماراتي.
وبحسب أخصائية البصربات البريطانية، سيري سيمث غينيس، فإن استخدام المسكرا بشكل يومي، قد يؤدي إلى إلحاق أضرار جسيمة بالعينين.
وقالت سيري خلال حديث لها مع صحيفة ميرور البريطانية، إن استخدام المسكرا يمكن أن يكون سبباً في تلف الطبقة الخارجية التي تغطي سطح العين.
وأضافت: " يمكن لأي مستحضرات تجميلية حول منطقة العين أن تنتقل إلى العين في غضون دقائق، وبما أن المسكرا ذات قوام ليفي فإنها تهيج العينين وقد تتسبب بالإضرار بصحة العينين، وإذا تلفت الطبقة الخارجية التي تغطي سطح العين فإن الدموع تتبخر بسرعة أكبر الأمر الذي يؤدي إلى جفافها وتهيجها."
كما أشارت الخبيرة إلى أن تلوث عبوات المسكرا بالبكتريا يزيد من فرصة إصابة العينين بالالتهابات، ونصحت بالتقليل من استخدام المسكرا وعدم استخدام العبوة لأكثر من ثلاثة أشهر.
كانت هذه تفاصيل خبر لهذا السبب تجنبي وضع المسكرا كل يوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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