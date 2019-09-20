سنة أولى جونة.. حلا شيحة وفايا يونان تخطفان الأنظار في المهرجان

مع انطلاق فعاليات الدورة الثالثة، من مهرجان الجونة السينمائي، شهدت السجادة الحمراء، تألق العديد من النجمات، والفنانات الصاعدات اللاتي خطفن الأنظار فور وصولهن، لفعاليات الحفل.

الفساتين المنفوشة، والإطلالات الكلاسيكية، وصاحبات فتحات هوليوود، كانت أبرز ما التقطته عدسات كاميرات المصوري، ولكن حضور بعض النجمات للمرة الأولى في المهرجان، كان الأكثر لفتًا للأنظار، حيث كان ظهورهن هو المشاركة الأولى لهن.

سنة أولى جونة.. نجمات لمعن بالمهرجان.

حلا شيحة

في أول ظهور لها بمهرجان مصري، عقب تكريمها مؤخرًا بمهرجان "بياف" تألقت الفنانة حلا شيحة، بفستان أبيض، "كت" دون أكمام، طويل لها فتحة جانبية قصيرة، مع شعر أسود "ليس" منسدل، ومكياج بسيط.

كما اعتمدت على أقراط، وإكسسوار يد، من اللولي الأبيض.

فايا يونان

لمعت الفنانة فايا يونان، بفستان ذهبي لامع، "كت" دون أكمام، مع رقبة قصيرة، وتميز الفستان بأنه طويل، مع فتحة عريضة من الظهر، وشعر أسود منسدل "ليس" ومكياج بسيط للغاية.

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وقدمت الفنانة، أغنية "بنلف"، خلال حفل الافتتاح، تخليدًا لذكرى الفنانين الراحلين.

انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، مساء أمس، الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.