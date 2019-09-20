فساتين سهرة مميزة في عرض أزياء "جوليان ماكدونالد " في أسبوع الموضة بلندن

قام جوليان ماكدونالد Julien Macdonald بعمل أفضل ما لديه، وهو صنع ملابس تُظهر الكثير من القطع الجريئة بشكل راقي، بمجموعة تحتوي على كل ما يتعلق بالجاذبية في أسبوع الموضة في لندن.

بدأت المجموعة مع فستان من الكروشي المناسبة للسهرات و فساتين سوداء وفضية Sparkly لامعة، وأضاف بعض الألوان الربيعية مثل النعناع الأخضر والأزرق الجليدي والأرجواني مع تفاصيل بارزة محددة .

والمميز في المجموعة أنه برغم هشاشة الخامات المستخدمة إلا إنها صمدت بشكل رائع على العارضات، في حين أن البعض الآخر من الفساتين كان لها أكمام.

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أيضا لموسم الربيع قام Julien Macdonald بتعرض بعض قطع ملابس السباحة التي تتناسب أيضاً مع أزاء السهرة بأشكال خيالية مميزة في حين أن الصور الظلية بدت رائعة.

احتوت المجموعة على تشكيلة من أزياء السهرة المميزة من الفساتين القصيرة اللمعة باللون الفضي والذهبي والأبيض المزينة بشرائط رفيعة وريش النعام، ومجموعة من الجمبسوت، و تشكيلة مميزة بألوان زاهية مثل الأزرق والوردي من الفساتين لتي صممت من قماش الحرير.

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