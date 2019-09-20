سلطة التفاح بالجرجير تعد واحدة من الأطباق المفيدة، الغنية بالعناصر المقوية للجسم، كما أن مكوناتها سهلة ومتاحة في المنزل. وتقدم "هُن" طريقة عمل سلطة التفاح بالجرجير . المقادير: حبة تفاح أخضر مقطعة شرائح كوب جرجير مفروم خشن قطعة جبنة بيضاء مقطعة مكعبات صغيرة للصلصة: عصير نص ليمونة Advertisements ملعقة خل أبيض ملح وفلفل أسود حسب الرغبة للتزيين: 50 جرام لوز الخطوات: - في طبق التقديم نضع أوراق الجرجير ثم نضع فوقها شرائح التفاح. - نضع قطع مكعبات الجبنة البيضاء على الوجه. - في طبق صغير نخلط مكونات الصلصة ثم تصب على وجه السلطة، وتقدم مباشرة حتى لا يذبل الجرجير.

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