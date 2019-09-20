وراء كل حب قصة مثيرة.. زواج أكرم حسني بدأ بـ"موقف كوميدي"

ظلت حياته العائلية وعلاقته بزوجته وأطفاله بعيدة عن الأضواء، قصة حب الفنان أكرم حسني الذى كان يحلم دائمًا بالاستقرار والدفء الأسري، تحولت إلى حقيقة، وكانت علاقتهما حب من أول نظرة، وكانت شقيقته شريكته في البحث عن شريكة حياته، واليوم تشارك زوجة الفنان أكرم حسني، حضوره مهرجان الجونة السينمائي، في حفل افتتاح الدورة الثالثة، ويلقي "هُن" الضوء على قصة زواج أكرم حسني.

قصة زواجه بدأت بـ موقف كوميدي

بدأت قصة زواج أكرم حسني من شريكة حياته في موقف كوميدي، فكانت شقيقته تبحث دائمًا له عن عروس، وعند اقتراب زواج شقيقته ذهب معها لشراء بعض نواقص الزواج، وعقب الشراء وفي طريقهم إلى الخروج من المحل فوجئ بفتاة ذات وجه بريء وجميل، ورأى معها سيدة محجبة، كانت والدتها كما ذكر في أحد البرامج التليفزيونية.

حب من النظرة الأولى، حينها طلب من شقيقته سؤال السيدة إذا كانت ابنتها مخطوبة أم لا، وبعد خمسة عشر يوما تمت الخطبة، وكانت لقاءاتهما قليلة في فترة الخطبة التي استمرت 6 أشهر وبعد ذلك تم الزواج.

أول ظهور لزوجة أكرم حسنى

كان أول ظهور لزوجة أكرم حسنى "لميس"، في حفل زفاف حمدي الميرغني، حضره مع زوجته لأول مرة تظهر معه في سهرة فنية، وتتمتع زوجته بالجمال بسبب الاحتشام وارتدائها الحجاب، والتقط لهما بعض الصور التذكارية.

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موقف محرج مع زوجته

خلال استضافة الفنان أكرم حسنى، بقناة "دي إم سي"، تعرض مع زوجته لموقف محرج بعد تلقيه مكالمة هاتفية من زوجته، لم يتعرف على صوت زوجته، فحاول تدارك الموقف، مؤكدا أن زوجته خجولة وأنه لم يتوقع اتصالها بسبب ذلك، ووصفته زوجته حينها أنه زوج حنون للغاية.

وفي ذات السياق سيقدم الفنان أكرم حسني، أغنية بعنوان "سيما" في حفل افتتاح الدورة الثالثة لمهرجان الجونة، والأغنية من كلمات وألحان أكرم حسني، وهندسة صوتية هاني محروس.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الثالثة، بمدينة الجونة بالبحر الأحمر، مساء أمس، والتي ستستمر حتى 27 سبتمبر الجاري.