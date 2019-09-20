بعد سنوات من إخفاء الوجوه.. الظهور الأول لأبناء شريف رمزي

حرصت الإعلامية بوسي شلبي، على مشاركة متابعيها، بلحظات وصول الفنانين والفنانات لمدينة الجونة لحضور الدورة الثالثة من المهرجان، وذلك عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وأظهرت اللقطات أولاد الفنان شريف رمزي، وريهام أيمن، الذي يعد الظهور الأول لهما، منذ ولادتهما.

ويحرص كل من شريف وريهام، على إخفاء وجوه أبنائهم، من المتابعين، من خلال وضع وجوه تعبيرية على وجوههم، أو اختيار زوايا تصوير من الخلف، لا تظهر ملامحهما.

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يذكر أن ريهام وشريف، احتفلا بزواجهما في 2014، وأنجبا طفلين، "رمزي"، و"ليليا".

أولاد شريف وريهام لم يكونوا الأوائل

لم تكشف "شلبي" عن أبناء شريف وريهام فقط، للمرة الأولى، بينما كشفت عن ملامح ابنة الفنانة بسمة، أيضًا.

ونشرت الإعلامية بوسي شلبي، مقطع فيديو على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، أظهر محاولة الفنانة بسمة إخفاء ملامح ابنتها "نادية" أثناء حديثها معها، إذا قالت: "متجبهاش معايا".

انطلاق الدورة الثالثة من مهرجان الجونة

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

النجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، لاقى ترحابا فور وصوله إلى الجونة، حيث يحتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin، والذي تخطت إيراداته مليار دولار.