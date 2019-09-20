أمل بشوشة تصفف شعر دانيلا رحمة في حفل افتتاح الجونة السينمائي

بين القبلات واستعراض الفساتين على السجادة الحمراء خلال حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي، ظهرت الفنانتان أمل بشوشة ودانيلا رحمة وهما تتخذان جانبا من المهرجان تقوم فيه الأولى بتنسيق شعر دانيلا.

وظهرت الفنانتان في مقطع الفيديو الذي اختتماه بالأحضان والقبلات، والذي نشرته الصفحة الرسمية لمهرجان الجونة السينمائي عبر موقع "إنستجرام".

وانطلق حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، السادسة مساء اليوم، وتمتد الفعاليات حتى 27 سبتمبر الجاري، حيث يبدأ حفل الافتتاح في تمام الساعة السادسة مساء بحضور القائمين على المهرجان والعديد من النجوم المصريين والعرب والعالميين.

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ووصل إلى الجونة حتى الآن، عدد كبير من الفنانين لحضور حفل الافتتاح، منهم إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل.

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ومن المقرر أن يشارك بالمهرجان 12 فيلما فى مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 أفلام فى مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 فيلما فى مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام فى البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.