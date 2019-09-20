خانها أحد أزواجها وآخر طالبها بالاعتزال.. رجال في حياة تحية كاريوكا في ذكرى وفاتها

حالة استثنائية في الوسط الفني، تميزت بشخصيتها القوية، ومواقفها الشجاعة التي عرضتها في بعض الأحيان لأزمات عديدة، عُرفت بكثرة عدد زيجاتها والتي وصلت لـ17 مرة، بعضها زيجات رائعة تحسدها عليها الفتيات من الأثرياء والدنجوانات والأجانب ورجال المجتمع، هى الفنانة تحية كاريوكا، التي وقفت أمام الجمهور للمرة الأولى وهى في سن صغيرة، وطورت فيما بعد في مجال الرقص الشرقي، حيث سُميت رقصه باسمها "الكاريوكا".

ويتزامن اليوم 20 سبتمبر، ذكرى وفاة الفنانة تحية كاريوكا، صاحبة العديد من الأعمال التي ستظل محفورة في العقول.

ويُلقي "هُن" الضوء على أبرز زيجات تحية كاريوكا، في السطور التالية.

رشدي أباظة

حلم كل فتاة، وترتيبه السابع بين أزواجها بينما كانت هي الزوجة الأولى وتم الزواج عام 1952، وأزعجه في البداية أن يكون "جوز الست"، وفق تصريحه لبعض الصحف حينها، وكما تحب "كاريوكا" أن تكون علاقتها حلالا يجب أن تُحترم تلك العلاقة وفق معاييرها.

وعاشا سويا ثلاثة أعوام شابتها الكثير من المشكلات بسبب غيرة كاريوكا، وفي إحدى سفرياتهما إلى لبنان صادف رشدي أباظة المغنية الفرنسية آني برييه التي بارز الملك فاروق لأجلها وحسمت الجولة لصالح رشدي أباظة، بعد أن مالت المغنية للشاب الوسيم، وقضى رشدي ليلة معها في ملهى ليلي، وما أن وصلت الأنباء إلى السيدة تحية كاريوكا حتى صرخت فيه، وجرت المغنية من شعرها، ثم طلبت كاريوكا الطلاق في نفس الليلة من هذا "الخائن" كما وصفته للصحافة.

محمد سلطان باشا

كانت زيجة "كاريوكا" الثانية من محمد سلطان باشا، في العام 1940، بعد انفصالها مباشرة عن الزوج الأول، واستمر الزواج لمدة 6 أشهر فقط، ويعد محمد سلطان باشا أحد أثرياء مصر، لكنه كان يريد منها ترك الفن واعتزال الرقص، فانفصلت عنه.

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الإذاعي أحمد سالم

كان الإذاعي الشهير أحمد سالم، صاحب مقولة "هنا القاهرة"، وترجع شهرته لأنه أول مذيع بالإذاعة المصرية ومؤسس ستوديو مصر، هو الزواج الخامس لتحية كاريوكا، الذي عمل كذلك بالفن والتمثيل، فأحبته حبا كثيرا، وهو كذلك حتى إنه انفصل عن زوجته أمينة البارودي لأجل عيون تحية، التي سافرت معه إلى فلسطين قبل قيام إسرائيل، وفور سماعها شائعات حول وجود علاقة بينه وبين أسمهان بينما كانت في فلسطين، انفصلت عنه على الفور، وقبل رجوعها للقاهرة.

الضابط الأمريكي ليفي

تعرفت تحية كاريوكا إلى زوجها الثالث الضابط الأمريكي ليفي، حينما سافرت إلى أمريكا للعمل في هوليوود بعد توقيعها عقد عمل لشركة "fox" الأمريكية عام 1945، لمدة 5 سنوات، وتزوجته زواجا مدنيا أمام قاض في لوس أنجلوس، وهو ما أثار الرأي العام المصري وقتها، لكنها قالت في تصريحات إنه أشهر إسلامه قبل الزواج، وبعد حوالي سنة انفصلت تحية عن ليفي، وفشلت في الاندماج داخل المجتمع الأمريكي فعادت إلى مصر عام 1947.

طيار الملك فاروق

شهرين فقط كانت مدة زواج تحية كاريوكا من طيار الملك فاروق الخاص، حسين عاكف، ثم انفصلت عنه، لتعود مرة أخرى لرجال الملك، في زيجتها الثامنة حيث تزوجت من أحد ضباط الملك، البكباشي مصطفى كمال صدقي والذي كان مناصرا للثورة ثم انقلب عليها وتمت محاكمته بقلب نظام الحكم، واعتقل بعد ثورة 1952 فانفصلت عنه كاريوكا، ومات في مصحة نفسية.

عبدالمنعم الخادم

كانت غيرتها قاتلة، وكان سبب خلافها مع هند رستم هو زوجها التاسع، حينما سمعت كاريوكا عن شائعة تفيد بعلاقة بينه وبين رستم، عندها اتصلت بها "كاريوكا" شتمتها بألفاظ قاسية حسب رواية هند رستم لبعض الصحف وقتها، وردت هي كذلك تلك الألفاظ لكن تدخل الأصدقاء أثبت لـ"تحية" براءة "هند"، وكان هذا الزواج هو عبدالمنعم الخادم، مشهور بين الفتيات بوسامته وثرائه، فكان حلما لهن جميعا، واستمرت معه 5 سنوات ما يعني أنها أطول زيجة في حياتها، وانفصلت كالعادة بسبب طلبه لها بترك الرقص عام 1956.