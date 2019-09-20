الأبيض يكسب.. سيد إطلالات الفنانات خلال حفل افتتاح الجونة

"الأبيض سيد الألوان" رأي اعتمدت عليه كثير من الفنانات خلال ظهورهن بحفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة، إذ حرص عدد كبير منهن على ارتداء فساتين بيضاء اللون، بدرجات مختلفة.

وليست الفنانات وحدهن اللائي حرصن على الظهور باللون الأبيض، بل حرصت زوجات بعض الفنانين على ارتداء فساتين بيضاء، مثل خطيبة الفنان محمد فراج، زوجة الفنانة أحمد الفيشاوي، وأخيرًا زوجة الفنان أكرم حسني.

وتستعرض "هُن" أبرز النجمات اللائي ظهرن بالفستان الأبيض على السجادة الحمراء:

منى ذكي:

خطفت الفنانة منى زكي خطف الأنظار بعد ظهورها على السجادة الحمراء، مرتدية فستان أبيض شفاف منفوش، أشبه بفساتين الزفاف، كشف عن أجزاء من جسدها، مزود بريش أبيض من الجهة العلوية ومن الأسفل.

دانيلا رحمة

وظهرت الفنانة دانيلا رحمة وهي ترتدي فستان أبيض مليئة بـ "الخرز" اللامع وينتهي بالريش، مع فتحة صدر، وأخرى تكشف عن ساقيها.

نور

وأطلت الفنانة اللبنانية نور هي الأخرى بفستان أبيض يكسوا صدره الريش وكذلك نهايته.

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أسماء أبو اليزيد

وجاءت مشاركة الفنانة أسماء أبو اليزيد للمرة الأولى بالمهرجان، حيث ارتدت فستان أبيض يتوسطه حزام من نفس اللون على شكل "سنبلة".

صبا مبارك

وظهرت الفنانة الأردنية صبا مبارك بفستان أبيض يكشف عن ساقيها من الأمام.

أمينة خليل

كما أطلت الفنانة أمينة خليل بفستان أبيض يكسوه الريش.

حلا شيحة

أطلت الفنانة حلا شيحة، خلال ظهورها الأول بالمهرجان، بفستان أبيض محتشم خالي من التفاصيل.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وتستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

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ويشارك بالمهرجان 12 فيلما في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".