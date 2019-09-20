تعرف على كيفية تدليك عضلة القلب

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ)

قالت مؤسسة القلب الألمانية إن تدليك عضلة القلب قد يساعد في إنقاذ حياة الشخص، الذي يتعرض قلبه للتوقف.

وأوضحت المؤسسة أنه ينبغي أولا الاتصال بالإسعاف على وجه السرعة، وإلى أن تأتي سيارة الإسعاف يجب إجراء تدليك عضلة القلب على النحو التالي:

- يجلس المسعف على ركبتيه ويضع إحدى راحتي اليد في منتصف القفص الصدري للمصاب، ثم يضع راحة اليد الأخرى على ظهر اليد الأولى.

- وبأذرع ممدودة يتم الضغط على عظام القص بعمق 5 إلى 6 سم وبمعدل يتراوح من 100 إلى 120 مرة في الدقيقة، مع مراعاة عدم التوقف حتى وصول سيارة الإسعاف.