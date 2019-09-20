محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) تزين نقوش الحيوانات "Animal Prints "المعاطف النسائية في شتاء 2019/2020؛ حيث تألقت بها عارضات أزياء الماركات العالمية مثل Miu Miu و Alexachung و Blazé Milano. وأوضحت مستشارة المظهر الألمانية زيلكه جيرلوف أن المعاطف تزدان هذا الموسم بنقوش جلد النمر أو نقوش جلد الثعبان أو نقوش جلد الحمار الوحشي لتمنح المرأة إطلالة شرسة تخطف الأنظار وتعكس جرأتها وتفرد أسلوبها. وأضافت جيرلوف أن المعطف المزدان بنقوش جلود الحيوانات يمتاز بطابع صارخ؛ لذا ينبغي أن تتحلى بقية المظهر بالهدوء والبساطة لجعل المعطف في بؤرة الضوء من ناحية وللبعد عن التكلف والمبالغة من ناحية أخرى. ولهذا الغرض يفضل تنسيق المعطف مع قطع ذات ألوان تنتمي لنفس العائلة اللونية للمعطف.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر نقوش الحيوانات أحدث صيحات معاطف 2019 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.