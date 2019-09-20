قدمت الشيف نجلاء الشرشابي، طريقة عمل كب كيك الجزر، خلال برنامجها "على قد الإيد" المذاع عبر فضائية "CBC سفرة"، وهي من الحلويات المصرية التي يمكن تحضيرها في المنزل بخطوات بسيطة. مقادير كب كيك الجزر 2 كوب دقيق. كوب جزر مبشور. ثلاثة أرباع كوب زيت. كوب وربع كوب سكر. نصف كوب زبادي. 2 بيضة. باكو بيكنج بودر. Advertisements رشة ملح. ملعقة صغيرة قرفة ناعمة. ملعقة صغيرة فانيليا. طريقة عمل كب كيك الجزر قلبى الدقيق مع البيكنج بودر والقرفة والجزر. اضربي في الخلاط الزيت والسكر والبيض والفانيليا والزبادي. ضيفي خليط البيض والزيت لخليط الدقيق وقلبي. صبي الخليط في ورق كب كيك في قوالب كب كيك وادخليه الفرن حتى تمام النضج. قدمي الكب كيك وزينيه بالجزر المبشور.

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