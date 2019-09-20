بالصور.. 9 مشاهد من "افتتاح الجونة": قبلات الفيشاوي وإطلالة رانيا وتآلق شيري ومعز

انتهت فعاليات حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة، الليلة، وهو حدث جذب أنظار كثير من المهتمين بشؤون الفن عامة والسينما خاصة، إذ حرص عددا كبيرا من نجوم الفن على حضور المهرجان.

حفل الافتتاح "الكبير" ضم عدد غير قليل من المواقف والمشاهد، التي جذبت أنظار الجمهور، كان بطل أغلبها الفنانين والفنانات.

1- قبلات وأحضان على السجادة الحمراء

حرص الفنان أحمد الفيشاوي على اصطحاب زوجته ندى كامل، إلى حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي.

وكالعادة خطف الفيشاوي وزوجته الأنظار على الـ"ريد كاربت"، حيث قبَّلها أكثر من مرة أمام وسائل الإعلام، وظهرت ندى بإطلالة محتشمة حيث ارتدت فستان أبيض طويل بأكمام.

2- رومانسية عمرو يوسف وكندة علوش

خطف الثنائي عمرو يوسف وكندة علوش الأنظار فور وصولهما، حيث ظهرت علوش مستندة على كتف زوجها في لقطة رومانسية أبهرت الجميع.

وأطلت الفنانة بفستان كحلي، مُحتشم، طويل، بأكمام شفافة، ومطعم باللون الأسود، مع حقيبة سوداء، وظهر الفنان عمرو يوسف مرتديًا بدلة سوداء وببيون عنق بسيط وحذاء أسود.

3- علا رشدي وأحمد داوود

حرصت الفنانة علا رشدي وزوجها أحمد داوود على التقاط صورًا تذكارية تملأها الرومانسية، كما اعتادا على السجادة الحمراء.

ظهرت علا بفستان أحمر من التُل والشيفون، منفوش إلى حدٍ ما، بفتحة هوليوود، حيث كشف عن ساقها كاملة، وجاء مكشوفًا من جهة الصدر، ودون أكمام، وأطل داوود ببدلة سوداء كلاسيكية مع "بيبيون" بسيط، وحذاء أسود لامع، في حين خطفت "علا" الأنظار بإطلالتها.

4- روجينا وأشرف زكي

خطف الثنائي روجينا وأشرف زكي الأنظار، بإطلالة مميزة وجذابة، فور وصولهما لحفل افتتاح مهرجان الجونة.

وظهرت روجينا بإطلالة جذابة، حيث ارتدت فستانًا نال إعجاب الحاضرين، وارتدى أشرف بدلة كحلية اللون.

5- محمد فراج وخطيبته

أعلن الفنان محمد فراج، خطبته على الفنانة الشابة بسنت شوقي، على هامش حضوره حفل افتتاح الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في أول ظهور لهما بعد إعلان خطبتهما، وظهروا على السجادة الحمراء وهو يحتضنها.

6- فتحة هوليوود.. بطل فساتين الفنانات

احتلَّت "فتحة هوليوود" المشهد بمهرجان الجونة السينمائي حيث تنافسن العديد الفنانات على الظهور بفساتين طويلة ذات فتحة من الجنب أو من الأمام تبرز سيقانهن، وعلى الرغم من اختلاف ألوان وتصاميم الفساتين ذات الفتحات، إلا أن جميع الفنانات تنافسن على ارتداء مثل هذه التصاميم.

فالفنانة علا رشدي خطفت الأنظار بفستان أحمر من "التُل والشيفون"، منفوش إلى حدٍ ما، بفتحة هوليوود، حيث كشف عن ساقها بالكامل، كما جاء مكشوفًا من جهة الصدر، وبدون أكمام.

7- رانيا يوسف بدون "حمالة صدر"

أما عن الفنانة رانيا يوسف التي ظهرت بإطلالة خطفت الأنظار إليها، حيث ارتدت فستان مكشوف، زيتي اللون، تميزه فتحاته المتعددة، كما كان بظهر مكشوف، وبفتحة هوليود التي كشفت عن ساقها كاملة.

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كما ظهرت يوسف "بدون حمالة صدر"، حيث تتعمد دائمًا إثارة الجدل بإطلالاتها وخاصةً بعد ظهورها "بدون بطانة" العام الماضي.

بينما أطلت الفنانة ياسمين صبري بفستان ستان زيتي اللون، مطعمًا باستراس لامع، وبفتحة هوليوود، وحقيبة لونها ذهبي.

كما ظهرت الفنانة مي عمر بإطلالة بسيطة، حيث ارتدت فستان فوشيا به فتحة من الأمام، وحقيبة يد فضيَّة اللون.

وأطلت الفنانة نيكول سابا بفستان فضي اللون، به فتحة هوليود أيضًا، مطعَّم بالأسود، مع حقيبة يد سوداء.

8- رغم طلاقهما.. شيري عادل ترافق معز مسعود

أحد أبرز المشاهد، خلال المهرجان، كان ظهور الفنانة شيري عادل برفقة طليقها الداعية الإسلامي معز مسعود، خلال المهرجان، ما كشف عن التآلف بينهما.

وأطلت الفنانة شيري بفستان محتشم، أسود اللون، طويل وله أكمام، مع شعر "ويفي" منسدل، كما ظهرت بمكياج تُرابي هادئ أظهر هدوء ملامحها.

9- فنانات يستعن بالفسفوري

وفي مشهد آخر اعتمدت بعض الفنانات على الفساتين فسفورية اللون، خلال إطلالاتهن في الحفل، ورصد "هن" أبرز الفنانات اللائي ظهرن بفساتين فسفورية.

درة

حضرت الفنانة درة التونسية حفل الافتتاح وارتدت فستان "دوبل كلوش" لونه فوشيا فوسفوري.

بشرى

ارتدت الفنانة بشرى فستان منفوش باللون الأخضر الفسفوري، مكشوف الأكتاف.

سارة التونسي

ظهرت الفنانة سارة التونسي بفستان مكشوف، تميز بلونه الأزرق الفسفوري.

وانطلقت فعاليات الدورة الثالثة من مهرجان الجونة السينمائي، في السابعة من مساء اليوم الخميس، وستستمر حتى 27 من سبتمبر الجاري.

ويشارك بالمهرجان 12 فيلمًا في مسابقة الأفلام الروائية الطويلة، و9 في مسابقة الأفلام الوثائقية الطويلة، و23 في مسابقة الأفلام القصيرة، إضافة إلى 3 أفلام في البرنامج الخاص، ويعرض المهرجان 21 فيلما خارج المسابقة.

ووصل إلى الجونة عدد كبير من الفنانين، منهم "إلهام شاهين وأحمد الفيشاوي وصبا مبارك ومحمد رمضان نجلاء بدر ومدحت العدل"، كما يحضره "يسرا وهند صبري ومحمد رمضان وكندة علوش وعمرو يوسف ودرة وليلى علوي ونيللي كريم ومروان حامد وباسل خياط وظافر عابدين وفريد بوجدير".

والنجم العالمي مينا مسعود، ضيف شرف المهرجان، الكندي صاحب الأصول المصرية، الذي لاقى ترحابًا فور وصوله إلى الجونة، حيث احتل مكانة متقدمة في مجال السينما مؤخرًا، إذ جرى اختياره لتجسيد شخصية علاء الدين في فيلم ديزني "Aladdin"، والذي تخطت إيراداته مليار دولارًا.