هذا ما تحتاجه بشرتك بعد المصيف

محمد اسماعيل - القاهرة - (د ب أ) قالت خبيرة التجميل الألمانية بيرجيت هوبر إن البشرة تحتاج إلى عناية مكثفة عقب انتهاء فصل الصيف؛ نظرا لأنها تتعرض للجفاف بفعل أشعة الشمس ومياه البحر وحمامات السباحة. لذا تنصح هوبر المرأة باستخدام منتجات العناية، التي تعمل على ترطيب البشرة، كتلك المحتوية على الألوفيرا أو حمض الهيالورونيك أو البانثينول، مع مراعاة العناية بالساق بصفة خاصة؛ حيث إنه يعتبر أكثر أجزاء الجسم جفافا.

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