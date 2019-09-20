حظك اليوم وتوقعات الأبراج: جوائز لـ"الثور".. و"الأسد" مغرور

محمد اسماعيل - القاهرة - الخليج 365:

هل تَودون معرفة المستقبل وما يخبئه لكم الحظ؟.. "لايف ستايل الخليج 365" يُقدّم لكم توقّعات المستقبل يوميًا، مستندًا إلى مسار الشمس وحركة النجوم والكواكب بحسب "Horoscope"، وذلك في الألبوم المرفق بالأعلى.. حظ سعيد

الحمل:

من الصعب موازنة المشاعر والمنطق اليوم، خصوصاً على الصعيد العاطفي، فالحبيب يحتاج فترة للتفكير.

الثور:

لديك حس إبداعي اليوم، لذلك لا تفوت هذا اليوم إلا بالحصول على بعض الجوائز أو التحفيزات.

الجوزاء:

حاول التفكير جيداَ قبل الخوض في تجربة عمل جديدة، فليس كل طريق يناسب قدراتك أو المهام التي تستطيع عملها.

السرطان:

لا تجعل اختلافات الرأي بين زملائك تدفعك للجنون، فقط حاول الاسترخاء، ولا تفكر بطريقة سلبية.

الأسد:

أنت اليوم في حالة إيجابية ممتازة حاول مساعدة الغير وتخلى عن الغرور، فبعض الزملاء في العمل يحتاجون منك نصيحة.

العذراء:

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لا ترهق نفسك كثيراً اليوم، خصوصاً على صعيد العمل فأنت قومت بالكثير وسوف تجني الثمار قريباً.

الميزان:

لا تصدق كل ما يقال لك، وحاول التاني جيداً خصوصاً إذا كان هذا الأمر سيؤثر بطريقة سلبية على علاقتك مع الشريك.

العقرب:

لا تفكر كثيراً في المستقبل الآن، حاول فقط أن تجيد ما تفعله الآن على الصعيد المهني.

القوس:

أنت في حالة مزاجية جيدة اليوم، وسوف تذهب إلى رحلة بحرية في الفترة القادمة، فلا تفوتها.

الجدي:

تفكر كثيرا خلال الفترة السابقة في تغير روتين المنزل، اليوم مناسب لتحديد ما تريده.

الدلو:

ربما كنت تفكر في الخروج هذا المساء، لكن قد يكون من الأفضل إذا قمت بتأجيل هذه الخطط والبقاء في المنزل للراحة.

الحوت:

قد تشعر بالذنب حيال شئ اشتريته أمس، لكن حاول تخطي الأمر، وحاول التفكير في شئ آخر.