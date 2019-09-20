شاهد.. موقف محرج للفنانة المغربية نسرين راضي في مهرجان الجونة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-بسمة مشالي

تعرضت الفنانة المغربية نسرين راضي لموقف محرج بسبب قصة فستانها، عندما تعثرت خلال صعودها إلى مسرح حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي، في دورته الثالثة.

وتعثرت نسرين، خلال مرورها بين الحاضرين لصعودها على منصة المسرح لإلقاء كلمة واستلام جائزة، لتسقط فجأة بسبب طول فستانها، وحاول البعض المحيطين إمساك بيدها ومنعها من السقوط.

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وعكست إطلالة نسرين عادات وتقاليد بلدها، إذ ارتدت القفطان المغربي، هو زي تقليدي نسائي مغربي، يعتبر من أقدم الألبسة التقليدية في العالم، وجاء ذو قصة فضفاضة، مُحتشم، كما أنه غير منقوش، كحلي اللون، وتحوّل إلى موضة وأصبح أحد الخيارات المفضلة بالنسبة للكثيرات من النساء في السهرات والمناسبات الكبيرة.

وانطلقت فعاليات مهرجان الجونة السينمائي في نسخته الثالثة، مساء اليوم الخميس، في منتجع الجونة على شاطئ البحر الأحمر، بمشاركة 40 دولة يمثلها 80 فيلمًا ما بين روائي ووثائقي طويل وقصير.

ويتوافد النجوم والنجمات على السجادة الحمراء، حريصين على الظهور في أبهى حُلة، وبإطلالات تسرق عدسات الكاميرات وتخطف دائمًا الأنظار على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي من خلال تصميمات فساتينهن وبذلاتهم الراقية.